> Jazz & Einkauf Heilbronn: Jazz, Rock, Pop und Loungemusik gibt es am Sonntag von 13 bis 18 Uhr, wenn Künstler die Innenstadt in eine Musikhochburg verwandeln und die Besucher in Festivallaune versetzen. Auch die Geschäfte in der City sowie die Möbelmeile in Böckingen, Möbel Rieger und Pflanzen-Kölle in Neckargartach öffnen von 13 bis 18 Uhr und halten besondere Aktionen bereit.

> Kurpfälzer Erntefest Mosbach: Von A wie Apfel bis Z wie Zucchini – auf dem Erntefest gibt es alles, was lecker und schön anzusehen ist. Auch historische Traktoren, Kinder- und Mitmachaktionen, Marktstände, traditionelles Handwerk sowie Musik gibt es beim bunten Markttreiben am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in der Mosbacher Innenstadt zu bestaunen. Gleichzeitig findet ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr statt.

> Autosonntag Buchen: Am Sonntag findet in der Buchener Innenstadt der traditionelle Autosonntag statt. Neben ortsansässigen Autohändlern mit den neuesten Modellen und seniorengerechten Fahrzeugen werden unter dem Motto "alternative Mobilität" erstmals auch örtliche Fahrradhändler, die Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder präsentieren, vertreten sein. Außerdem wird das neue Konzept Car-Sharing, das es bald in Buchen geben wird, vorgestellt. Auch die Buchener Fachgeschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum gemütlichen Bummeln und entspannten Einkaufen ein.

> Bockbierfest Bretzingen: Das kleine Oktoberfest im Erftal startet wieder durch. Die Party beginnt am Freitag mit "Barbed Wire", die mit ihrer umfangreichen Show musikalisch ein Feuerwerk zum Abrocken entzünden. Der Bieranstich findet am Samstag um 16.30 Uhr statt, am Abend folgen die "Troglauer" mit "Heavy Volxmusik". Traditionell wird die Party mit DJ "Crazy" noch etwas verlängert. Der Festsonntag startet mit dem Frühschoppen und musikalischer Begleitung. Montags stehen der Mittagstisch für die Betriebe, der Altennachmittag und Kindernachmittag an, bevor das 44. Bockbierfest musikalisch ausklingt.

> Odenwälder Bauernmarkt Erbach: Der langersehnte Bauernmarkt lockt nach zweijähriger Pause wieder mit allerlei regionalen Produkten auf das Wiesenmarktgelände. Am Sonntag lädt der Gewerbeverein zum verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr in die Innenstadt ein und ein Planwagen pendelt vom Marktgelände zur Innenstadt. Der Odenwälder Bauernmarkt hat bis Sonntag täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

> Herbstvergnügen Wertheim: Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Mainplatz für das Herbstvergnügen wieder in einen kleinen Jahrmarkt. Noch bis Sonntag können sich große und kleine Besucher auf typisches Messeflair in Wertheim freuen. Neben den klassischen Fahrgeschäften sowie Waren- und Essensangeboten erwartet die Besucher ein ansprechendes Rahmenprogramm. Das Herbstvergnügen am Mainvorplatz kann am Freitag von 14 bis 22 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr besucht werden.

> Wert-Wies’n Künzelsau: Am Wochenende wird es zünftig in Künzelsau: Bei der Wert-Wies’n herrscht in diesem Jahr bis Sonntag Festbetrieb im Zelt. Erstmals wird auch während des beliebten Volksfestes ein Vergnügungspark für Groß und Klein aufgebaut sein. Festbetrieb ist täglich ab 14 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr.