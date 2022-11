Am Wochenende steigt der Mittelaltermarkt

Mosbach: Am Wochenende steigt der Mittelaltermarkt

> Flohmarkt, Heilbronn: Auf der Theresienwiese in Heilbronn kann man am Freitag, 9 bis 16 Uhr und Samstag, 9 bis 16 Uhr, wieder allerlei Schätze finden. Neues und Gebrauchtes wird an zahlreichen Ständen zum Verkauf angeboten. Wer Lust zum "Kruschteln und Feilschen" hat, wird bei dem umfangreichen Angebot sicherlich auf seine Kosten kommen.

> Mittelalter- und Kunsthandwerkermarkt, Mosbach: Am Samstag, 11 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 18 Uhr, sind in Mosbach ein romantischer Mittelaltermarkt und feines Kunsthandwerk zu bewundern. Von ehrbarem Handwerk, stolzen Zünften, mittelalterlichem Lagerleben und typischen Speisen erzählt das historische Treiben rund um die Stiftskirche. In der Fußgängerzone ist der Kunsthandwerkermarkt. Auf dem Markt- und Kirchplatz der Mittelaltermarkt mit zahlreichen historischen Verkaufsständen und mittelalterlichen Schlemmereyen.

> Wertheimer Bauernmarkt, Wertheim: Die Wertheimer Altstadt verwandelt sich am Sonntag, 6. November, wieder in einen großen Bauernmarkt. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren rund 50 Markthändler in der Innenstadt ihr vielfältiges Angebot. Damit verbunden ist ein verkaufsoffener Sonntag. Für die richtige Atmosphäre sorgen Musiker rund um den Mainvorplatz. Ein Höhepunkt des Bauernmarkts ist der Almabtrieb der Wertheimer Burgziegen ab 14 Uhr, von der Burg über den Marktplatz zur Stiftskirche. Auch Alpakas sind mittlerweile fester Bestandteil des Bauernmarktes. Eine weitere Attraktion ist die Flugshow der Falknerei Columbarius um 15.30 Uhr auf dem Mainplatz.

> Kloster Bronnbach, Bronnbach: Unter dem Titel "Über den Dächern von Bronnbach " findet heute Abend, 18 Uhr, mit Kurt Lindner eine Dachstuhlführung über den Gewölben der Klosterkirche statt. Der romanische Dachstuhl wurde um 1200 errichtet und war ebenso schön wie schadensträchtig. Um 1425 musste mit einem neuen Dach, das "hoche werck", chronische Bauschäden beseitigt werden. Das hierbei entstandene, sehenswerte gotische Tragwerk besteht aus einem Sparrendach mit Kehlgebälk und stehendem Stuhl. Aufwendige Holzverbindungen zeigen in beeindruckender Weise die Zimmermannskunst des Mittelalters.

> Kloster Bronnbach, Bronnbach: Unter dem Titel "Über den Dächern von Bronnbach " findet heute Abend, 18 Uhr, mit Kurt Lindner eine Dachstuhlführung über den Gewölben der Klosterkirche statt. Der romanische Dachstuhl wurde um 1200 errichtet und war ebenso schön wie schadensträchtig. Um 1425 musste mit einem neuen Dach, das "hoche werck", chronische Bauschäden beseitigt werden. Das hierbei entstandene, sehenswerte gotische Tragwerk besteht aus einem Sparrendach mit Kehlgebälk und stehendem Stuhl. Aufwendige Holzverbindungen zeigen in beeindruckender Weise die Zimmermannskunst des Mittelalters.

> Wertheimer Bauernmarkt, Wertheim: Die Wertheimer Altstadt verwandelt sich am Sonntag, 6. November, wieder in einen großen Bauernmarkt. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren rund 50 Markthändler in der Innenstadt ihr vielfältiges Angebot. Damit verbunden ist ein verkaufsoffener Sonntag. Für die richtige Atmosphäre sorgen Musiker rund um den Mainvorplatz. Ein Höhepunkt des Bauernmarkts ist der Almabtrieb der Wertheimer Burgziegen ab 14 Uhr, von der Burg über den Marktplatz zur Stiftskirche. Auch Alpakas sind mittlerweile fester Bestandteil des Bauernmarktes. Eine weitere Attraktion ist die Flugshow der Falknerei Columbarius um 15.30 Uhr auf dem Mainplatz.

> Mittelalter- und Kunsthandwerkermarkt, Mosbach: Am Samstag, 11 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 18 Uhr, sind in Mosbach ein romantischer Mittelaltermarkt und feines Kunsthandwerk zu bewundern. Von ehrbarem Handwerk, stolzen Zünften, mittelalterlichem Lagerleben und typischen Speisen erzählt das historische Treiben rund um die Stiftskirche. In der Fußgängerzone ist der Kunsthandwerkermarkt. Auf dem Markt- und Kirchplatz der Mittelaltermarkt mit zahlreichen historischen Verkaufsständen und mittelalterlichen Schlemmereyen.

> Flohmarkt, Heilbronn: Auf der Theresienwiese in Heilbronn kann man am Freitag, 9 bis 16 Uhr und Samstag, 9 bis 16 Uhr, wieder allerlei Schätze finden. Neues und Gebrauchtes wird an zahlreichen Ständen zum Verkauf angeboten. Wer Lust zum "Kruschteln und Feilschen" hat, wird bei dem umfangreichen Angebot sicherlich auf seine Kosten kommen.

> Live-Krimi beim Dinner, Burg Wertheim: Dine & Crime ist angesagt: Der Live-Krimi "Rache um Mitternacht" entführt Feinschmecker und Freizeit-Kriminologen am Samstag, 18 Uhr, auf die Burg Wertheim. Auf alle Krimi-Freunde, die Spaß daran haben, auf den Spuren von Sherlock Holmes und Miss Marple zu wandeln und dabei mitten im verbrecherischen Geschehen ein Mehr-Gänge-Dinner zu genießen, wartet im historischen Ambiente der Burg Wertheim die Gelegenheit, einen genussvollen und spannenden Abend zu erleben.

Auch interessant Mosbach: Am Wochenende steigt der Mittelaltermarkt

> Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Buchen: Unter "Buchen in concert" gastiert das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim am Samstag, 20 Uhr, mit dem Programm "Nordklang" in der Buchener Stadthalle. Unter Konzertmeisterin Marie-Denise Heinen interpretiert das Orchester Werke von Nils Gade (Noveletten F-Dur), Edvard Grieg (Holberg-Suite) und Asger Hamerik (Sinfonie Nr. 6 G-Dur op. 38 "Symphonie Spirituell").

> "Verrückt nach Müller", Lauda: Michl Müller kommt mit seinem Programm "verrückt nach Müller" am Samstag, 20 Uhr, in die Stadthalle Lauda. Von kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur großen Politik, mal als Spaßmacher, mal als Kabarettist, macht das Naturtalent auch diesmal vor keinem Thema halt und es spruden zielsicher die Pointen. Und wenn der selbsternannte "Dreggsagg" aus der Rhön dann auch noch seine herrlich schrägen Lieder anstimmt, gibt es kein Halten mehr.