> Feste in der Region: Ein Open-Air-Konzert mit der Band "Keep Alive" veranstaltet der VfB am Freitag ab 19.30 Uhr auf dem Festplatz an der Kirnauhalle in Altheim. Mit einem Bürgerfest feiert die Gemeinde Adelsheim am Freitag ihre "goldene Hochzeit" mit ...

> Mosbacher Sommer und Brotmarkt: Bei der "Night of Guitars" steht am Freitag ab 20.30 Uhr die Gitarre im Mittelpunkt. Vier hochkarätige Saitenzauberer entführen die Besucher mit Unterstützung einer exzellenten Backingband in die Welt des beliebtesten Instruments der Rockmusik. Am Samstag dreht sich dann alles um das liebste Grundnahrungsmittel und die Kunst, ein gutes Brot zu backen. Beim "Kurpfälzer Brotmarkt" können von 9 bis 16 Uhr rund um den Marktplatz Qualitätsprodukte der Bäckereien, leckere Brotaufstriche und vieles, was zusammen mit Brot noch besser schmeckt, verkostet und auch mitgenommen werden. Das Internationale Straßentheater verwandelt am Sonntag ab 13.30 Uhr die Altstadt in eine riesige Open-Air-Bühne. Künstlergruppen aus verschiedenen Ländern präsentieren viele bunte Facetten des zeitgenössischen Straßentheaters und zaubern eine wunderbare Atmosphäre in die Stadt Mosbach.

> Schützenmarkt Buchen: Das traditionelle Volksfest der Region, der Buchener Schützenmarkt , lockt ab Samstag wieder zahlreiche Gäste an. Los geht’s um 16 Uhr mit dem Festumzug durch die Innenstadt zum Festzelt auf dem Musterplatz, wo um 16.30 Uhr der Bieranstich stattfindet. Ab dann warten auf die Besucher wieder zahlreiche Stände und Fahrgeschäfte, die sich vom Musterplatz bis über den Museumshof, die Wilhelmstraße sowie den Innenstadtbereich verteilen. Die Ausstellung der Künstler und Kunsthandwerker sowie der Polizei ist in der Stadthalle zu sehen, die Kleintierzüchter zeigen am ersten Wochenende im Zelt am Martinshäusle ihre schönsten Tiere. Zu ihrem 200-jährigen Bestehen präsentiert die Schützengesellschaft im Foyer des Rathauses eine Scheibenausstellung, im Bezirksmuseum wird ab Samstag die neue Dauerausstellung "SG 1822" zu sehen sein.

> Michaelismesse Miltenberg: Die "Michelsmess" bietet noch bis Sonntagabend mit einem Mix aus Vergnügungspark, Gewerbeausstellung und den traditionellen Marktständen ein vielfältiges Programm, bei dem für jeden Geschmack und für Jung und Alt etwas dabei ist. Dieses Jahr besonders: das neue Zelt in Holzbauweise mit Emporen, Boxen, einem Balkon mit Mainblick und Biergarten, aber natürlich auch mit einer Bühne mit Tanzfläche davor.

> "Frei Luft Kultur" Bad Mergentheim: Ausgewählte Kultur an einem ausgewählten Ort bietet die Veranstaltungsreihe "Frei Luft Kultur" im Kurpark Bad Mergentheim. "Bon Jovi"-Hits in außergewöhnlichem Setting gibt es am Freitag um 20 Uhr im Klanggarten bei einem "Acoustic Bon Jovi Tribute". Mit zwei akustischen Gitarren, einer Stomp Box und Gesang ist eine authentische und leidenschaftliche Rock-Show garantiert. "The Leonard-Cohen-Project", das sind die Musiker Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang), konzentriert sich vor allem auf die frühen Lieder des Poeten Leonard Cohen, die noch maßgeblich von seiner markanten Stimme und Gitarrenbegleitung geprägt sind. Das Duo spielt diese Songs am Samstag um 20 Uhr in einer eigenen, ganz auf Gitarrenmusik und Gesang reduzierten und doch authentischen Version. Karten für beide Veranstaltungen gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

> Weinparade, Würzburg: Die Würzburger Weinparade findet noch bis Sonntag auf dem Marktplatz statt. Im Jahr 2002 wurde die Weinparade vom Verein Würzburger Festwirte ins Leben gerufen, geboren durch die Idee, Weine aller Qualitätsstufen bis hin zum Eiswein auszuschenken. Es gibt über 100 Weine im offenen Ausschank, gepaart mit einem abwechslungsreichen Speisenangebot. Ausschank ist von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr sowie Freitag und Samstag von 11 bis 23.30 Uhr. Platzräumung und Glasrückgabe: von Sonntag bis Donnerstag bis 23.30 Uhr sowie Freitag und Samstag bis 24 Uhr.

> Stein-Weinfest des Staatlichen Hofkellers, Würzburg: Fränkische Weinkultur, kulinarische Spezialitäten und Musik von Live-Bands: Ein neues Weinfest in Würzburg steigt noch bis Sonntag auf dem Betriebsgelände des Staatlichen Hofkellers. Es gibt zwölf Weinsorten vom Staatlichen Hofkeller, Weingut Juliusspital und Bürgerspital aus der großen Lage Würzburger Steinberg. Kulinarische Spezialitäten aus der französischen Küche werden von "Jules Bar und Bistro" angeboten, zudem gibt es Live-Musik von Bands unterschiedlicher Stilrichtungen. Tickets gibt es online über www.steinweinfest-wuerzburg.de.