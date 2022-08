> Heimatsound-Open-Air, Buchen: Das populäre Gitarrenduo "Café del Mundo" spielt am Samstag wieder in seiner Heimatstadt Buchen. Die Initiative "Welt-Musik-Stadt-Buchen" veranstaltet zusammen mit der Firma Wake up Veranstaltungstechnik die dritte Auflage des Heimatsound-Open-Airs am Wartturm für Musikliebende aus nah und fern. An einem Sommerabend in einzigartiger Natur über den Dächern Buchens zu musizieren, das ist für "Café del Mundo" ein emotionales Jahres-Highlight. Man bringt sich eine Decke mit, nimmt Platz oder feiert das Leben tanzend in Leichtigkeit mit der Musik des begnadeten Duos. Stühle sind vorhanden, können aber auch selbst mitgebracht werden. Einlass auf das Gelände ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Tickets gibt es unter www.cafedelmundo.de

> "Mallorca-Party 3.0", Schweinberg: Wer auf Ballermann-Musik und Party bis zum Abwinken steht, muss nicht immer auf die Baleareninsel fliegen: Am Samstag, 13. August, holt "Get Your Sound" die bekannten Mallorca-Musiker DJ Robin, Micha von der Rampe, DJ Matze und Johnny Dampf an den Schweinberger Sportplatz zur "Mallorca-Party 3.0". Veranstalter "Get Your Sound" verspricht den Besuchern nach den gelungenen Partys 2020 und 2021 wieder "eine grandiose Mainstage-Bühne mit LED-Leinwand, aufwendiger Pyroshow, fantastischen Lichteffekten, CO2-Kanonen und vielem mehr". Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

> Open-Air-Kino, Buchen: Das Buchener Open-Air-Kino im Innenhof der Stadtwerke zeigt am Freitag die Komödie "Geschichten vom Franz", am Samstag den Actionfilm "Top Gun 2" mit Tom Cruise und Jennifer Connelly und am Sonntag den Science-Fiction-Film "Jurassic World 3". Einlass und Bewirtung ist bereits ab 20 Uhr, der Filmstart richtet sich nach den jeweiligen Lichtverhältnissen. Tickets gibt es online unter www.kino-wallduern.de oder direkt im Kino Löwen-Lichtspiele Walldürn. Restkarten für die jeweiligen Filmabende (soweit noch verfügbar) sind an der Abendkasse erhältlich.

> Open-Air-Kino, Mosbach: Jeweils ab ca. 21.15 Uhr (bei ausreichender Dunkelheit) werden im Großen ...