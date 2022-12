> "Rock It", Walldürn: Party und gute Laune gibt es am Montagabend (zweiter Weihnachtsfeiertag) bei der "Weihnachts-Rocknacht" in der Nibelungenhalle. Die Band "Rock It", deren Besetzung zum größten Teil aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammt, präsentiert eine gute Auswahl an Musik zum Feiern für jeden Geschmack. Von altbekannten Klassikern bis hin zu aktuellen Hits ist alles dabei, sodass nicht nur die Band auf der Bühne, sondern auch das Publikum vor Bühne richtig abrocken, feiern und tanzen kann.

> Weihnachtscircus: "Manege frei" heißt es, wenn der Weihnachtscircus seine Zelte aufschlägt. Ausgezeichnete Artisten zünden ein Feuerwerk mit atemberaubenden Sprüngen und bringen so dem Publikum die Welt der Artistik näher. Und auch preisgekrönte Clowns sowie viele weitere spannende Klassiker und Newcomer der Circuswelt präsentieren noch bis 8. Januar ein Programm voller Höhepunkte in Heilbronn auf der Theresienwiese. Auch auf dem Bad Mergentheimer Festplatz bietet der Main-Tauber Weihnachtscircus ebenfalls bis 8. Januar eine Show der Sensationen. Spektakuläre Hochseil-Thriller, Rollschuh-Virtuosen, Clowns und Artisten aus zwölf Nationen werden unter anderem durch Tierdarbietungen mit weißen Tigern ergänzt. Weitere Informationen für Bad Mergentheim gibt es im Internet unter www.mt-weihnachtscircus.com, für Heilbronn unter www.weihnachtscircus.com.

> Krippenführung Kloster Bronnbach: "Auf den Spuren der Geschichte der Weihnachtskrippe im Kloster Bronnbach" lautet der Titel der Themenführung, die am Montag um 15 Uhr in der Kapelle San Salvator im Kloster Bronnbach stattfindet. Der Weihnachtskrippenbau hat eine lange Tradition, was sowohl Künstler wie Privatleute zu besonderen Darstellungen angeregt hat. Die Klosterkirche in Bronnbach und die Weihnachtskrippe in der Kapelle San Salvator sind wahre Kleinode. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist im Vorraum der Kapelle San Salvator.