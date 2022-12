> Weihnachtsmarkt, Osterburken: Die lange Tradition des Osterburkener Weihnachtsmarktes wird in diesem Jahr am Samstag und Sonntag fortgesetzt. Dann verwandelt sich der Marktplatz vor dem Rathaus in eine stimmungsvolle Weihnachtslandschaft. Das Rahmenprogramm gestalten in bewährter Weise die örtlichen Schulen und Kindergärten, Chöre und musikalischen Vereine. Selbstverständlich gibt es wieder ein vielfältiges Angebot an kulinarischen Getränken und Speisen. Am Sonntag um 16.30 Uhr erfolgt die Auslosung der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins. Ein Christbaumverkauf findet an beiden Tagen des Weihnachtsmarkts auf dem Parkplatz am ...

> Weihnachtsmarkt, Adelsheim: Vor der stimmungsvollen Kulisse des Wasserschlosses findet von Freitag bis Sonntag der beliebte Weihnachtsmarkt in Adelsheim statt. An so vielen Ständen wie noch nie kann man Geschenkartikel, Spielsachen, Bastelarbeiten sowie kulinarische Köstlichkeiten kaufen. Feuerwehr- und Stadtkapelle, Jugendkapelle, Schulchor der Martin-von-Adelsheim-Schule, Gesangverein 1839 Adelsheim und der katholische Kirchenchor Adelsheim tragen zur musikalischen Untermalung bei. Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist am Freitag um 18 Uhr. Am Sonntag wird ab 16.30 Uhr der Nikolaus die kleinen Besucher mit Geschenken erfreuen. Die Fachgeschäfte haben am Freitag bis 20 Uhr geöffnet. Eine weitere Bereicherung ist am Samstag und Sonntag die Sonderausstellung "Modelleisenbahnen" im Sitzungssaal des Rathauses. Am Sonntag sorgt das Team des Heimatmuseums im Foyer des Rathauses mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl.

> Piraten-Weihnacht, Buchen: Von Freitag bis Sonntag wird bei der Piraten-Weihnacht im und vor dem Seitenbacher-Forum viel geboten – und das Ganze auch noch kostenlos. Wenn das Wetter passt, wird die beliebte Piraten-Hüpfburg aufgebaut. Zudem kommt das Spielmobil, und es ist eine Bastelecke und eine Leseecke eingerichtet. Außerdem werden Clown Tilo, die Zirkusgruppe "Pappalapapp" und die Jugend-Big-Band der Musikschule erwartet. Eine große Tombola und ein Gemäldeverkauf wartet auch auf die Besucher. Am Freitag um 14.30 Uhr leuchten Kinderaugen mit dem Weihnachtszauber mit Tilo, um 15 Uhr spielt die Jugend-Big-Band der Musikschule Buchen, um 16 Uhr zeigt sich erneut Tilo mit dem Weihnachtszauber und um 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Der Samstag startet um 14 Uhr mit einem Zirkusprogramm mit dem Zirkus "Pappalapapp", gefolgt von der Jugend-Big-Band der Musikschule Buchen um 15 Uhr. Um 16 Uhr folgt erneut das Zirkusprogramm mit "Pappalapapp". Am Sonntag ist um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr erneut Tilo zu sehen und um 16.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

> Weihnachtsmarkt, Adelsheim: Vor der stimmungsvollen Kulisse des Wasserschlosses findet von Freitag bis Sonntag der beliebte Weihnachtsmarkt in Adelsheim statt. An so vielen Ständen wie noch nie kann man Geschenkartikel, Spielsachen, Bastelarbeiten sowie kulinarische Köstlichkeiten kaufen. Feuerwehr- und Stadtkapelle, Jugendkapelle, Schulchor der Martin-von-Adelsheim-Schule, Gesangverein 1839 Adelsheim und der katholische Kirchenchor Adelsheim tragen zur musikalischen Untermalung bei. Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes ist am Freitag um 18 Uhr. Am Sonntag wird ab 16.30 Uhr der Nikolaus die kleinen Besucher mit Geschenken erfreuen. Die Fachgeschäfte haben am Freitag bis 20 Uhr geöffnet. Eine weitere Bereicherung ist am Samstag und Sonntag die Sonderausstellung "Modelleisenbahnen" im Sitzungssaal des Rathauses. Am Sonntag sorgt das Team des Heimatmuseums im Foyer des Rathauses mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl.

> Weihnachtsmarkt, Osterburken: Die lange Tradition des Osterburkener Weihnachtsmarktes wird in diesem Jahr am Samstag und Sonntag fortgesetzt. Dann verwandelt sich der Marktplatz vor dem Rathaus in eine stimmungsvolle Weihnachtslandschaft. Das Rahmenprogramm gestalten in bewährter Weise die örtlichen Schulen und Kindergärten, Chöre und musikalischen Vereine. Selbstverständlich gibt es wieder ein vielfältiges Angebot an kulinarischen Getränken und Speisen. Am Sonntag um 16.30 Uhr erfolgt die Auslosung der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins. Ein Christbaumverkauf findet an beiden Tagen des Weihnachtsmarkts auf dem Parkplatz am Marktplatz statt. Der Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13.30 bis 15 Uhr und wird Geschenke an die Kinder verteilen.

> Advent im Kaiserhof, Walldürn: Der Förderverein Museum "Zeit(T)räume" Walldürn veranstaltet am Samstag und Sonntag seinen traditionellen "Advent im Kaiserhof" in der gemütlichen Atmosphäre des Museumshofs der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße 45. Die Besucher dürfen sich auf vorweihnachtliches Ambiente mit zahlreichen Ständen mit Accessoires und Dekorativem rund ums Fest freuen. Allerlei Geschenkideen lassen sich dort finden, von Accessoires aus Wolle, Holzdekorationen, Gemälde, Kinderbekleidung, über Schnaps und Liköre, bis hin zu feinen Essigen und weihnachtlicher Floristik. Für Bewirtung sorgen die Mitglieder des Fördervereins Museum "Zeit(T)räume" und der Walldürner Reservistenkameradschaft. Los geht es am Samstag von 12 bis 20 Uhr. Bewirtung gibt es auch nach 20 Uhr. Am Sonntag sind die Tore von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

> Altdeutscher Weihnachtsmarkt, Bad Wimpfen: Einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte Deutschlands öffnet wieder seine Tore. Am Freitag, Samstag und Sonntag erinnert der süße Duft von Bratapfel, Glühwein, Tannenzweigen und Lebkuchen daran, dass es bis Heiligabend nicht mehr lange ist. Die denkmalgeschützte Altstadt von Bad Wimpfen, mit der einzigartigen Atmosphäre der staufischen Burganlage, ist wieder Schauplatz für ihren weit bekannten Altdeutschen Weihnachtsmarkt. Über 100 Buden und Büdchen bieten neben allerhand Naschwerk vor allem Kunsthandwerkliches an. Das Rahmenprogramm bietet für Besucher jeden Alters weitere Höhepunkte. Eine weitere Attraktion ist das Genießerdorf im Wormser Hof. Dort dürfen sich die Besucher auf kulinarische Leckereien freuen. Die Krippenausstellung im Alten Spital lädt ebenfalls zum Besuch ein.

> Weitere Weihnachtsmärkte: Weihnachtliches Ambiente, Glühweinduft und Leckereien gibt es auf den Weihnachtsmärkten in Mudau, Hettigenbeuern und Hainstadt, jeweils am Samstag und Sonntag und in Merchingen am Sonntag zu entdecken. In Mudau finden die Besucher am Samstag ab 15 Uhr auf dem weihnachtlich geschmückten Marktplatz am "Alten Rathaus" Leckeres und Gebasteltes direkt vom Erzeuger. Ebenfalls um 15 startet der "Weihnachtsmarkt in Heddebör" auf dem Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus. Im Dorfgemeinschaftshaus findet ein Kinderflohmarkt statt. In Hainstadt startet der Weihnachtsmarkt am Samstag 15 um die Mehrzweckhalle und im Foyer. Bis 20 Uhr sind auch hier die Türen geöffnet. In Merchingen beginnt der Weihnachtszauber am Sonntag um 15 Uhr auf dem Lindenplatz in Merchingen.