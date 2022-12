Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Nach der pandemiebedingten Pause dürfen heuer an Silvester wieder Böller und Raketen gezündet werden. Am heutigen Donnerstag startet der diesjährige Verkauf von Feuerwerk. Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha appelliert in einer Pressemitteilung an die Menschen im Land, verantwortungsvoll mit Böllern und Raketen umzugehen.

"Wir befürchten in diesem Jahr wieder mehr Verletzte durch Feuerwerk in den Krankenhäusern und Notaufnahmen", so der Gesundheitsminister. "Viele dieser Verletzungen sind vermeidbar. Wer verantwortungsvoll mit Feuerwerk umgeht oder vielleicht sogar darauf verzichtet, hilft damit auch den Krankenhäusern und ihren Beschäftigten. Diese kämpfen gerade mit einer angespannten Situation aus gehäuften Atemwegserkrankungen und Personalausfällen durch erkrankte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allen Beschäftigten im Gesundheitswesen danke ich für ihren großen Einsatz – auch zwischen den Jahren."

Böllerfans sollten generell nur Produkte verwenden, die von der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) oder einer anderen offiziellen europäischen Stelle geprüft und zugelassen sind und über das CE-Siegel verfügen.

Bei aus dem Ausland eingeschmuggelten Krachern und Raketen ohne Prüfsiegel droht in der Regel eine empfindliche Geldstrafe. Bei den für den deutschen Markt bestimmten Knallkörpern ist die Menge an Schwarzpulver stark begrenzt.

Bei einem geprüften Böller, der versehentlich in der Hand gezündet wird, kommt es dem BAM zufolge nur zu leichten Verbrennungen. Die viel brisanteren Blitzknallkörper sind hierzulande verboten.

Solche aus Osteuropa eingeschmuggelten Böller mit sogenanntem Blitzknallsatz, einer Mischung aus Kaliumperchlorat und Aluminiumpulver, können demnach vorzeitig explodieren und gefährliche Verletzungen verursachen.

Auch das Basteln von Böllern ist nicht nur strafbar, sondern ebenfalls lebensgefährlich. Denn bei selbst hergestellten Feuerwerkskörpern kann es schnell zu einer Explosion kommen. Sachbeschädigungen, aber auch schwerwiegende Körperverletzungen bis hin zum Tod können die Folge sein.

Grundsätzlich sollten Knaller aufgrund der Verletzungsgefahr keinesfalls in der Hand gezündet werden. Raketen gehörten zum Abschießen in eine Glasflasche, die fest steht ...