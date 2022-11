Neckar-Odenwald-Kreis. (stk/pm) Seit vielen Jahren engagiert sich die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg für soziale und bildungsrelevante Themen. "Wir sind nah bei den Menschen und setzen uns vor allem für Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg ein, um sie zu schützen, zu fördern und stark zu machen", schreibt die Stiftung auf ihrer Webseite. Mit dem Wettbewerb "SpardaImpuls" werden seit 2014 in ganz Baden-Württemberg kleine Impulse gesetzt, bislang wurden 2307 Projekte mit insgesamt mehr als einer Million Euro unterstützt. Seit dem 8. November und noch bis zum 1. Dezember werben viele Schulen im Land wieder für Stimmen bei Sparda-Impuls – auch einige aus der Region. In diesem Jahr stehen Grundschulen im Fokus des Wettbewerbs.

Die Grundschule Allfeld bewirbt sich mit dem Projekt "Schule in Bewegung" um die Fördergelder. "Bewegung an der frischen Luft ist uns sehr wichtig. Deshalb haben wir täglich eine 30-minütige Bewegungspause auf dem Schulgelände. Dabei werden den Kindern verschiedene Spielgeräte angeboten, die sie frei wählen können. Mit der Förderung werden wir neue und weitere Spielgeräte für den Außenbereich anschaffen", beschreibt die Schule ihr Projekt.

Die Hardbergschule Mosbach möchte ein Outdoor-Klassenzimmer errichten. Dieses soll gerade in den Sommermonaten eine motivierende Alternative zum klassischen Lernen drinnen sein. "Das Outdoor-Klassenzimmer soll für unsere Schüler folgende Möglichkeiten bereitstellen: Flucht aus den aufgeheizten Klassenzimmern im Sommer, Schaffung von kreativen Denkprozessen durch frische Luft, Steigerung der Motivation zum Lernen, Möglichkeit der Entspannung in der Natur, Weiterentwicklung des Schulkonzepts hin zu einem innovativen und gesunden Lernen", schreibt die Schule.

Wenn die Schüler der Gemeinschaftsschule Obrigheim um 10.15 Uhr in die Pause stürmen, weicht die Begeisterung schnell der Ernüchterung: Außer einer Wackelbrücke und einem Spieleausleihhaus, das aber einer Erneuerung bedarf, gibt es nichts, was eine abwechslungsreiche Pause braucht. "Dabei weiß man, wie wichtig für Grundschüler das Austoben in der Pause ist", schreiben die Verantwortlichen auf der Abstimmungshomepage. Mit einer Förderung will man das Spielehaus mit anregenden Spielgeräten ausstatten und feste Spielgeräte aufstellen. "So möchten wir die Pause zum absoluten Lieblingsfach machen." ...