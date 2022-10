Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. "Wenn wir hier zusammensitzen, heißt das, dass es wieder losgeht." Es oblag Sparkassendirektor Michael Krähmer, die gute Nachricht zu verkünden: Die RNZ-Weihnachtsaktion für den Neckar-Odenwald-Kreis startet wieder. Es ist das 14. Mal, dass die RNZ im Neckar-Odenwald-Kreis zu Spenden aufruft – eine Erfolgsgeschichte in vielen Teilen also.

Dass das so ist, dafür gebührt vor allem den RNZ-Lesern Dank. Von Jahr zu Jahr spendeten und spenden sie für Bedürftige – und das ist das besondere an der Aktion – in der Region. Dass das Geld zu 100 Prozent bei den Menschen, die es brauchen, ankommt, dafür sorgen die Kreisverbände von Caritas und Diakonischem Werk sowie der Fachbereich Soziales des Landratsamtes. Sie geben das Geld an Menschen weiter, die unverschuldet in Not geraten sind, die gerade so viel verdienen, dass sie durchs offizielle Hilfsraster fallen. Und sie geben das Geld an Menschen weiter, die sie ohnehin beraten, bei denen sie sicher sein können, dass das Geld aus einer Notlage hilft. Dafür fallen ebenso wie für die Verwaltung keine Gebühren an. "Das Geld kommt wirklich den Hilfsbedürftigen aus dem Kreis zugute. Das macht die Aktion so wertvoll", bekräftigte Joachim Casel, stellvertretender Leiter der Buchener RNZ-Redaktion, beim Starttermin.

Bei der Aktion 2021/22 gingen auf das Spendenkonto rund 1400 Spenden ein, 115.000 Euro in Summe, 11.500 Euro legte die Sparkasse Neckartal-Odenwald noch drauf. Und es gibt eine weitere gute Nachricht: "Wir behalten die zehn Prozent Zulage bei", sagte Michael Krähmer. "Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Ich hoffe aber, dass die Spendenbereitschaft weiter da ist", so Krähmer.

"Die Sorge ums Geld ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen", berichtete Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werks. Die Menschen spürten die Inflation. 599 Auszahlungen gab es beim Diakonischen Werk im vergangenen Jahr. "Wir haben 20 Prozent mehr ausgezahlt als im Vorjahr, das empfinde ich als eine dramatische Entwicklung", meinte Zilling. "Und wir wissen an vielen Stellen noch nicht, was auf uns zukommt." ...