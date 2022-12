Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn der Kreistag in der schmucken Festhalle in Aglasterhausen zusammenkommt, dann weiß man, was das Stündlein geschlagen hat: Die finale Sitzung des laufenden Jahres fand nach der Begrüßung durch Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Gallion ihren passenden Rahmen im Kleinen Odenwald. Dabei standen traditionell vor allem die