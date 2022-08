Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Die landesweite Lage ist bedenklich: Von einer "außergewöhnlichen Niedrigwassersituation" schreibt die Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg auf ihrer Homepage. Wie sieht die Situation an den Fließgewässern in der Region aus? Die RNZ hat bei Waldemar Ehrmann von der Unteren Wasserbehörde des Landratsamts nachgefragt.

"Die Untere Wasserbehörde beim