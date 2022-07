> Wenn Sie an einer Tour teilnehmen möchten, können Sie sich ganz einfach bewerben: Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Sommertour" an red-buchen@rnz.de. Folgende Angaben dürfen dabei nicht fehlen: Für welche Tour Sie sich bewerben, Name, Anschrift, Telefonnummer und Anzahl der Personen, die teilnehmen möchten. Der Anmeldeschluss ist bei der Vorstellung der Sommertour (siehe unten) jeweils angegeben. Bei weiteren Fragen können Sie sich unter Tel. 06281/5240-7078 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) melden.

> Ferienprogramm im Neckar-Odenwald-Kreis: Auch in diesem Sommer möchten wir unseren Leser ein abwechslungsreichen Ferienprogramm bescheren. Ab Anfang August bietet die Rhein-Neckar-Zeitung im Neckar- Odenwald-Kreis elf Sommertouren mit kundigen Führern an. Bei jeder Sommertour ist zudem ein Redakteur oder Mitarbeiter der RNZ dabei, der für Fragen der Leser zur Verfügung steht. Die Teilnahme an diesen Touren ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Wer sich bewerben möchte, muss unsere Zeitung abonniert haben.

Neckar-Odenwald-Kreis. Aller guten Dinge sind drei. Das trifft auch auf die RNZ-Sommertour im Neckar-Odenwald-Kreis zu, zu der wir nun zum dritten Mal einladen. Für alle Leserinnen und Leser, die in den Sommerferien nicht verreisen können oder wollen, haben wir erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem für jede und jeden etwas dabei sein dürfte. Wie schon im Vorjahr bietet unsere Sommertour insgesamt elf interessante Stationen. Los geht’s am 3. August, der letzte Halt im kreisweiten Tourplan ist am 1. September.

So können Sie sich für die RNZ-Sommertour anmelden

> Eine Bewerbung ist zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns benachrichtigt.

1 Ein Blick hinter die Kulissen der Kliniken – 3. August

Foto: Rüdiger Busch

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr macht die Sommertour erneut an den Neckar-Odenwald-Kliniken Station. Diesmal werden sich gleich zwei Chefärzte um die RNZ-Leser kümmern: Zum Start am Mittwoch, 3. August, um 15 Uhr wird der Ärztliche Direktor, Privatdozent Dr. med. Harald Genzwürker, die Besucher begrüßen und kurz die Kliniken und ihre Leistungspalette darstellen. Dr. Rüdiger Mahler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, wird zudem die Endoskopieabteilung und die dort angebotenen Untersuchungen vorstellen, ehe er die Gäste durch die komplett modernisierten Räumlichkeiten führen wird. Im Rahmen der exklusiven Führung durch das Buchener Krankenhaus dürfen die Teilnehmer auch an anderen Stellen einen Blick hinter die Kulissen der Klinik werfen. Für dieses Angebot gelten besondere Corona-Vorgaben: Die Teilnehmer dürfen keine Symptome haben und müssen durchgängig FFP2-Masken tragen.

> Anmeldeschluss: Donnerstag, 28. Juli, 12 Uhr

2 So schmeckt das Bier aus Hirschlanden – 5. August

Hirschbräu-Hirschlanden ist eine der zwei letzten Brauereien im Landkreis und hat bereits einige Auszeichnungen gewonnen wie den Landespreis für vorbildliche kommunale Bürgeraktionen, die höchste Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement in Baden-Württemberg. Die unter Leitung von Ortsvorsteher Martin Herrmann ehrenamtlich betriebene Brauerei hat noch eine Dorfgaststätte sowie ein Museum mit einer Ausstellung zur Brauereigeschichte zu bieten. Wer das Projekt näher kennenlernen will, hat dazu am Freitag, 5. August, ab 17 Uhr die Möglichkeit. Neben einer Führung durch die Brauerei, die Gaststätte und das Museum gibt es außerdem eine Bierprobe sowie einen kleinen Imbiss im Anschluss.

> Anmeldeschluss: Montag, 1. August, 12 Uhr

3 Exotischer Ausflug für alle Sinne – 9. August

Foto: RNZ

Eine kleine Exkursion in die Welt der Gerüche und Aromen des Kaffees bietet am Dienstag, 9. August (ab 9 Uhr), Andrej Pajdakovic den Sommertourenden. Erst vor wenigen Monaten hat er in Schwarzach (Tonwerkstr. 1) seine Rösterei "Achtkaffee" eröffnet. Nun lädt er gemeinsam mit der RNZ in diese Räume ein, um die Geschichte der Kaffeepflanze von der Kirsche bis zur Bohne und ihrer Verarbeitung zu beleuchten. Die Gäste erwartet neben neben spannenden Geschichten und Fakten auch ein gesamter Röstvorgang. Und wenn die Nase dann ganz auf den Duft nach frischem Kaffee eingestimmt ist, gibt es auch etwas für den Gaumen. Bei einem sogenannten "Cupping" wird das edle Gebräu aus erlesenen Bohnen professionell verkostet. In diesen Genuss kommen (aus Platzgründen) 12 Personen, die in ca. zwei Stunden in diese exotische Welt, die so nah im kleinen Odenwald liegt, entführt werden.

> Anmeldeschluss: Mittwoch, 3. August, 12 Uhr

4 Auf die Großbaustelle am "Hungerberg" – 10. August

Foto: RNZ

Dass sich am sogenannten "Hungerberg" etwas tut, das ist unübersehbar. Was genau auf dem Gelände und im Auftrag der Johannes-Diakonie in Mosbachs Ostengeplant ist, das können interessierte Leser bei einer Baustellenbesichtigung im Rahmen der RNZ-Sommertour in Erfahrung bringen. Vertreter von Johannes-Diakonie und Generalbauunternehmer "Implenia" erläutern an Ort und Stelle Fortschritt und weitere Schritte beim Baum des Senioren- und Rehazentrums. Bis Ende 2023 sollen 90 Pflegeplätze der stationären Altenhilfe als Alternative für das "Pfalzgrafenstift" in der Mosbacher Innenstadt geschaffen werden, zudem 50 Plätze in einer Rehaklinik für Kinder- und Jugendliche mit neuro-pädiatrischen, neuro-onkologischen Erkrankungen oder anderen Entwicklungsstörungen. Wie das Haus für Alt und Jung, so die Intention der Johannes-Diakonie, weiter wachsen soll, können bis zu 20 RNZ-Leser am Mittwoch, 10. August, um 9 Uhr vor Ort erfahren.

> Anmeldeschluss: Donnerstag, 4. August, 12 Uhr

5 Käse machen in der Kirche – Freitag, 12. August

Foto: F

In der Kirchen-Käserei in Sindolsheim trifft Genuss auf soziales Engagement. Denn hier wird nicht nur schmackhafter Bio-Käse hergestellt, sondern auch viel in Sachen Integration getan: Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten in der Käserei zusammen und stellen hochwertige Erzeugnisse her. Die RNZ-Leser erwarte am Freitag, 12. August, um 13 Uhr ein Rundgang durch die Kirchen-Käserei mit Einblicken in die Käseherstellung sowie eine Käseprobe. Außerdem dürfen die Sommertour-Teilnehmer selbst einen Käse herstellen – dafür soll jeder eine Box (mindestens 15 x 15 x 3 Zentimeter) für den Heimtransport des Käses mitbringen. Im Anschluss wird es die Gelegenheit zum Käseeinkauf geben.

> Anmeldeschluss: Montag, 8. August, 12 Uhr

6 Besuch beim "Bild-Honig-König" in Hardheim – 19. August

Foto: adb

Wie wird Honig gemacht? Und wie wird eigentlich sichergestellt, dass als Bio zertifizierter Honig auch tatsächlich Bio ist? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen die RNZ-Leser beim Besuch des "Bild-Honig-Königs" Marcel Willared und seiner Familie in Hardheim am Freitag, 19. August, um 16 Uhr. Die Leser bekommen nicht nur einen Einblick in die Arbeit der kleinen familiengeführten Berufsimkerei, sondern können auch vor Ort verschiedene Honigsorten verköstigen und sich mit hausgemachten Produkten rund um das "flüssige Gold" im Hofladen eindecken. Außerdem besteht die Möglichkeit, die drei zahmen Wildschweine im eigenen Gehege zu füttern. Adresse: Bio-Imkerei Willared, Forsthaus in der Breitenau 2 in Hardheim.

> Anmeldeschluss: Montag, 15. August, 12 Uhr

7 Zu Gast bei den Rettern und Helfern – 20. August

Der Name ist schlicht, die Einrichtung spektakulär. Das "Training Center Retten und Helfen" (TCRH) bereitet Einsatzkräfte von Blaulichtorganisationen aller Art auf die außergewöhnlichsten Situationen vor, extreme Lagen, in denen schnelle und professionelle Hilfe überlebenswichtig sein kann. Seit einigen Jahren kümmert man sich auf dem ehemaligen Kasernenareal am Hardberg Neckarelz nicht nur um eine adäquate Müllverwertung und -entsorgung, sondern eben auch um die bestmögliche Schulung von Rettern und Helfern. Der Bundesverband Rettungshunde (BRH) e.V. hat auf dem weitläufigen Gelände zahlreiche Unglücksszenarien nachgebildet, an denen überaus realitätsnah der Einsatz im Fall der Fälle geübt werden kann. Busunglück, Erdbeben, Attentat – allein auf dem großen Trümmerfeld lassen sich unzählige Ausnahmeereignisse simulieren. Auch abtauchen ist im TCRH möglich – oder ganz hoch hinaus kommen. Der Blick hinter die Kulissen der einzigartigen Einrichtung ist für RNZ-Leser am 20. August möglich. Maximal 20 Personen können ab 9.30 Uhr an der rund zweistündigen Erlebnisführung teilnehmen.

> Anmeldeschluss: Dienstag, 16. August, 12 Uhr

8 Kräuter in einzigartiger Kulisse – 24. August

Foto: gin

Nach dem großen Interesse im vergangenen Jahr dürfen sich auch bei dieser Sommertour wieder 15 Personen auf gleich zwei Führungen in einer freuen. Im malerischen Ambiente der Burg Hornberg in Neckarzimmern führt Burgherr Dajo von Gemmingen-Hornberg die Sommertour-Teilnehmer durch die bestens erhaltenen und aufwendig sanierten Ruinen der Burg des Götz von Berlichingen. Dabei hat er so manche Anekdote zum Ritter mit der eisernen Hand sowie Besonderheiten und kleine Geheimnisse der alten Mauern parat. Doch hat die Tour noch einen zweiten Schwerpunkt: Kräuterexpertin Ingrid Hagner gibt einen detaillierten Einblick in die Welt der Kräuter in und rund um die Burg herum. Denn nicht nur im Burgkapellen-Kräutergarten findet sich so manches spannendes Gewächs. Auch um die Burg herum und auf dem Weg zum Garten wächst das ein oder andere spannende Pflänzchen. Welche Wirkung diese haben und was man aus ihnen alles machen kann, gilt es am Mittwoch, 24. August, ab 10 Uhr herauszufinden.

> Anmeldeschluss: Donnerstag, 18. August, 12 Uhr

9 Unterwegs im Wald durchs Trienzbachtal – 25. August

Foto: lu

Explizit für Kinder bietet Förster Thomas Müller mit einem Kollegen am Mittwoch, 25. August, eine RNZ-Sommertour durchs Trienzbachtal an. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Spielplatz am Krähenwald. Während sich die jungen Entdecker auf den Weg machen, den Wald und seine Bewohner mit all seinen interessanten Facetten kennenzulernen, können ihre Eltern die Picknickdecken an der Kneipp-Anlage aufschlagen, wo die Tour gegen 17 Uhr enden wird. Die Kinder erfahren nicht nur, wie lange der "Dicke Willi" gen Himmel wachsen musste, um zum größten Baum rund um Dallau zu werden. Auch den knorrigen Waldhüter "Wurzelino" werden sie besuchen und erfahren, wie Kindergartenkinder dabei geholfen haben, Umweltverschmutzung durch achtlos weggeworfenen Müll zu verhindern. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Kinder begrenzt.

> Anmeldeschluss: Donnerstag, 18. August, 12 Uhr.

10 Der Mudauer Golfplatz stellt sich vor – 31. August

Foto: Rüdiger Busch

Auf dem weitläufigen Gelände des Mudauer Golfclubs hat sich in den letzten Monaten einiges getan: Die Anlage wird komplett modernisiert, und sie wurde bereits durch zusätzliche Angebote wie Indoorgolf, Fußballgolf und Tennisgolf aufgewertet. Bei einer Führung wird Geschäftsführer Martin Brand den RNZ-Lesern am Mittwoch, 31. August, von 14 bis 17 Uhr den Golfplatz und die vielen Neuerungen vorstellen. Natürlich dürfen die Teilnehmer sich auch selbst beim Putten und Abschlagen versuchen.

> Anmeldeschluss: Donnerstag, 25. August, 12 Uhr

11 Streifzug über Streuobstwiese – 1. September

Kaum etwas prägt das Bild der ländlichen Regionen von Bauland und Odenwald mehr als Streuobstwiesenbestände. Früher gehörten sie zu jedem Bauernhof oder zierten die unwirtlicheren Ackerflächen, auf denen sich kein Getreideanbau lohnte. Gemein ist diesen Wiesen meistens, dass unterschiedlichste Obstsorten als Hochstämme im nicht-extensiven Anbau auf den Wiesen gedeihen, in der Regel ungespritzt. Streuobstpädagogin Monika Frisch streift ab 17 Uhr mit den Teilnehmern der RNZ-Sommertour durch das Museumsgelände, stellt verschiedene alte Streuobstwiesensorten vor und erläutert deren Eigenschaften und die Verwendung. Streuobstwiesen sind nicht nur ein typischer Teil der Kulturlandschaft, sondern sie sind vor allem wertvolle Biotope. Welche Tiere und Pflanzen typisch für die hiesigen Streuobstwiesen sind, erklärt Frisch, bevor ein kleiner Streuobstwiesen-Snack die Sommertour abrundet.

> Anmeldeschluss: Donnerstag, 25. August, 12 Uhr