Neckar-Odenwald-Kreis. (pol/mare) Es ist gefährlich dieser Tage auf den Straßen und Wegen im Neckar-Odenwald-Kreis. Wie die Polizei berichtet, wurden mehrere Menschen durch Fahrzeuge gefährdet.

> Unterschwarzach: Ein unbekannter Autofahrer gefährdete am Mittwochmorgen drei Kinder in Unterschwarzach. Gegen 7.20 Uhr standen die drei im Alter von circa 12 bis 13 Jahren an einer Fußgängerampel in der Hauptstraße in Unterschwarzach. Laut einer Zeugin fuhr der Mann aus Richtung Oberschwarzach viel zu schnell auf die Fußgängerampel zu.

Trotz der für ihn roten Ampel bremste der Fahrer seinen Opel nicht ab. In der Mitte der Straße wurden die drei Kinder auf den Opel aufmerksam und sprangen zurück, wodurch sie einen Zusammenstoß mit dem Auto verhinderten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Insbesondere werden die drei durch den Fahrer gefährdeten Kinder gesucht. Sie können sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

> Hardheim: Knapp am Kopf einer Fußgängerin rauschte der Pflug eines Traktor am Mittwochmorgen bei Hardheim vorbei. Die Frau war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Hunden auf einem Radweg zwischen Hardheim und Schweinberg Gass gehen, als ein Unbekannter mit seinem Traktor vorbeifuhr. Dabei verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht. Der angehängte Pflug des Trekkers schwenkte aus und verfehlte die Hundehalterin nur knapp.

Zeugen, die Angaben zum Traktor oder Fahrer machen können, können sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.