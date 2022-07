> Heilbronner Volksfest: Sie heißen "Thunder Road" oder "The Real Shake" und bei diesen Fahrgeschäften ist der Name Programm. Adrenalin-Junkies werden sich freuen. Aber auch weniger draufgängerische Besucher kommen auf ihre Kosten, denn mit rund 100 Attraktionen ist für jedes Alter etwas dabei. Das Volksfest bietet wie jedes Jahr eine bunte Erlebniswelt für Jung und Alt mit tollen Attraktionen, einem vielseitigen Programm und ansprechenden Aktionstagen. Mit einem gemütlich eingerichteten Festzelt und einem bunten Bühnenprogramm bietet das ...

> Antikmarkt Mosbach : Schätze von anno dazumal, antikes Mobiliar und Nippes gibt es beim Antikmarkt am Samstag in den Gassen der Mosbacher Altstadt zu entdecken und erwerben. Von 9 bis 16 Uhr kann hier nach Herzenslust gestöbert und nach kleinen Kostbarkeiten Ausschau gehalten werden. Außerdem laden die Mosbach-Aktiv-Fachgeschäfte parallel bis 16 Uhr zum Einkaufsbummel ein.

> Kilianimarkt Osterburken: Ein attraktives Festprogramm gibt es nach zweijähriger Pause wieder auf dem Baulandhallenplatz beim beliebten Kilianimarkt. Das Fest wird am Samstag um 16 Uhr mit dem Bieranstich und musikalischer Begleitung eröffnet, bevor um 20 Uhr das Programm mit einer Plattenparty fortgesetzt wird. Der Festsonntag startet um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst und anschließender Kilianiprozession zum Festgelände, wo dann um 11 Uhr der Marktbetrieb beginnt. Außerdem sorgen ein Vergnügungspark, Süßigkeitenstände und eine Fahrzeugausstellung sowie am Nachmittag ein verkaufsoffener Sonntag für Abwechslung.

> Aktivnacht Buchen: Eine Nacht voller Überraschungen verspricht die Aktivgemeinschaft den Besuchern der Aktivnacht am heutigen Freitag in der Innenstadt. Alle Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet und bieten ihren Kunden spezielle Angebote und kleine Überraschungen. Ergänzt wird die Aktivnacht in diesem Jahr zum ersten Mal durch einen "Abendmarkt" in der Buchener Fußgängerzone. Regionale Produkte der Standbetreiber, kulinarische Köstlichkeiten und Cocktails laden zum Bummeln durch die Einkaufsstadt ein. Und auch mit der Line-Dance- Gruppe des Mehrgenerationenhauses und der Stadtkapelle Buchen ist für einen kurzweiligen Abend gesorgt.

> Heilbronner Volksfest: Sie heißen "Thunder Road" oder "The Real Shake" und bei diesen Fahrgeschäften ist der Name Programm. Adrenalin-Junkies werden sich freuen. Aber auch weniger draufgängerische Besucher kommen auf ihre Kosten, denn mit rund 100 Attraktionen ist für jedes Alter etwas dabei. Das Volksfest bietet wie jedes Jahr eine bunte Erlebniswelt für Jung und Alt mit tollen Attraktionen, einem vielseitigen Programm und ansprechenden Aktionstagen. Mit einem gemütlich eingerichteten Festzelt und einem bunten Bühnenprogramm bietet das Fest ab heute (Bieranstich um 18 Uhr) bis 17. Juli einen Mix aus Tradition, Genuss und Party.

> Lichterfest Kloster Bronnbach: Beim Lichterfest erstrahlt am heutigen Freitag ab 19 Uhr das Kloster Bronnbach durch Illuminationen in den schönsten Farben. Zudem werden im Abteigarten 2000 Kerzen aufgestellt, die bei Einbruch der Dunkelheit von den Besuchern gemeinsam mit dem Klosterteam angezündet werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt im Abteigarten das "Savoy Ballroom Orchestra". Musikalisch etwas ruhiger wird es im Kreuzgang-Innenhof: Dort wird die Wertheimer Harfenistin Meica Lüchow spielen. Die Besucher können den Klängen der Harfe in Liegestühlen lauschen, die auf der Wiese im Kreuzgang-Innenhof aufgestellt werden. Das Lichterfest endet gegen 23.30 Uhr mit einer Lasershow.

> "J.B.O." und "SAGA" Burg Wertheim: Mit der Band "J.B.O." kommt am Samstag ein absoluter Party-Act auf die Bühne. Mit ihrem Erkennungsmerkmal und zentralen Element – den rosa Bühnenoutfits – liefern J.B.O. garantiert einen Abend voller Überraschungen und vor allem viel guter Laune. Am Sonntag legt mit "SAGA" ein Pfeiler der Progrock-Szene nach. Mit Hit-Singles wie "Wind Him Up”, "On the Loose” oder "The Flyer” wurden sie groß und blieben es seither. Über 20 veröffentlichte Alben und diverse Gold- und Platinschallplatten machten die Band zu einer Größe der Szene. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr, Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Homepage der Burg Wertheim oder direkt unter www.eventim.de.

> Sportfeste: Auch an diesem Wochenende finden zahlreiche Sportfeste in der Region statt: In Ballenberg feiert der Sportverein sein 100-jähriges Jubiläum. Das Festprogramm beginnt am Freitag um 16 Uhr mit dem Bieranstich, bevor ab 21.30 Uhr der Party-Abend mit "Extreme" steigt. Bei verschiedenen Einlagenspielen an allen Tagen und einem Festakt am Sonntag um 9.30 Uhr kann bis zum Festausklang am Montagabend gefeiert werden.

Auch in Mudau startet das sportliche Wochenende am Freitag ab 18 Uhr mit der 9-Meter-Gaudi und jeder Menge Fußball am Samstag und Sonntag. Am Montag endet das Sportfest im Odenwaldstadion mit einem Kindernachmittag.

In Schweinberg beginnt das sportliche Wochenende am Freitag ab 19 Uhr mit dem 1. Schweinberger Gauditurnier. Ab 21 Uhr legen die DJs "Der Picknicker" und "Nutsgroove" zum Opening-Party auf. Auch hier regiert König Fußball das ganze Wochenende in allen Altersklassen. Mit dem Spiel der Damenmannschaften der Würzburger Kickers und des VfB Stuttgart endet am Sonntag um 16.30 Uhr das Sportfest.

In Walldürn rollt das runde Leder ab Samstag um 14 Uhr bei einem C-Jugend-Turnier mit Teilnahme der TSG Hoffenheim. Ab 19 Uhr geht es musikalisch mit einer 90er-Party mit "DJ Crazy & Friends" weiter. Am Sonntag folgen weitere Jugendturniere, bevor das Sportfest dann am Montag mit einem Mittagstisch ab 11.30 Uhr ausklingt.

Und auch Zimmern feiert sein traditionelles Sportfest am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag mit verschiedenen Jugend- und Herrenspielen sowie Tanzvorführungen.