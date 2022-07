Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Schön, einfach schön. Wenn man nur richtig hinschaut, dann wird schnell klar: Es ist eine außergewöhnlich schöne Region, in der wir leben. Ganz gleich, zu welcher Jahreszeit, unmittelbar vor der Haustüre – oder zumindest in ihrer Nähe – eröffnen sich immer wieder tolle Motive, die nur ins rechte Licht gerückt werden wollen. Wälder, Wiesen, Berge, Hügel, Felder, Gewässer oder gen Himmel ragende Bauwerke, die Basis fürs beeindruckende Bild findet sich vielerorts recht einfach. Um den richtigen Moment fürs stimmungsvolle Foto zu erwischen, braucht es mitunter aber auch ein bisschen Glück oder mehrere Anläufe. Oder beides.

Wie es aussehen kann, wenn Timing und Location stimmen, das zeigen die Aufnahmen der RNZ-Leser auf dieser Seite recht eindrucksvoll. Vor einigen Tagen hatten wir dazu eingeladen, der Redaktion Momentaufnahmen des Sommers zu schicken. Und was uns da erreicht hat, kann sich wirklich mehr als sehen lassen.

"Diesen Sonnenuntergang mit Blick auf den Katzenbuckel wollte ich Ihnen unbedingt zeigen", schreibt uns Els Wolf-Hebbinckuys aus Zwingenberg. Vor allem das Rainfarn-Phazelien-Feld, durch das sich die letzten Sonnenstrahlen sehenswert Bahn brechen, hat es ihr angetan. Warum die robuste Pflanze auch Bienenfreund genannt wird, lässt sich vor Ort bestens nachvollziehen, auch Hummeln und anderen Insekten fühlen sich vom Raublattgewächs angezogen. Menschen indes sollten sich wie Wolf-Hebbinckuys aufs Fotografieren und Beobachten beschränken, schließlich liefert die Rainfarn-Phazelie nicht nur Blütenstaub, sondern enthält auch hautreizende Wirkstoffe.

Einen "doppelten" Katzenbuckel kann man auf diesem Bild begutachten. Foto: Philipp Decker

Den Katzenbuckel hat – zum wiederholten Mal – auch Philipp Decker aus Mosbach ins Visier genommen. Allerdings buckelt sich bei seinen neuesten Aufnahmen die Katze in den Vordergrund, der erloschene Vulkan bleibt bescheiden im dunklen Bildhintergrund. Und auch die Sonne spendet nur noch ein bisschen Restlicht, was das Motiv (unten in der Mitte zu sehen) aber nur noch interessanter macht.

Einen schönen Sonnenuntergang konnte Gabriele Brauch einfangen. Foto: Gabriele Brauch

Sonnenuntergang ist auch das Thema von Gabriele Brauch, die dieser Tage zu später Stunde am Kalkofen in Neckarburken die Abendstimmung festgehalten hat.

Michael Gramlich aus Zwingenberg hat gleich eine ganze Serien mit Bildern vom Sonnenuntergang erstellt. Foto: Michael Gramlich

Eine kleine Sonnenuntergangsserie hat derweil Michael Gramlich aus Zwingenberg erstellt. Licht, Farben und Wolken in unterschiedlicher Form und Intensität prägen das jeweilige Bild.

So schön kann der Himmel über Haßmersheim sein. Foto: Els Wolf-Hebbinckuys

Auch Haßmersheim scheint ein guter Ort für stimmungsvolle Bilder. Eine spannende Kombi aus Sonne, blauem Himmel und fast schon symmetrisch anmutenden Wolkenformationen hat Els Wolf-Hebbinckuys am Neckarufer ausgemacht – und natürlich die Kamera gezückt. Die Stahlseilbrücke, die sich darunter von Ufer zu Ufer spannt, schafft zusätzlichen Reiz fürs "spannende" Motiv.

> Haben auch Sie noch sonnig-schöne Sommermotive? Dann lassen Sie uns teilhaben und schicken uns ihre Aufnahme an red-mosbach@rnz.de.