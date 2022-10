> Weihnachtsmarkt in Höpfingen: "Aktuell halten wir an unserem Weihnachtsmarkt am 26. November fest", informiert Bürgermeister Christian Hauk. Man werde demnächst mit den Planungen beginnen. Stand jetzt soll der Weihnachtsmarkt wie in den Jahren vor Corona stattfinden, so die Info aus dem Rathaus.

> Weihnachtsmarkt in Mudau: "Stand jetzt wird der Weihnachtsmarkt stattfinden", erklärt Luna Bianco aus dem Mudauer Hauptamt. Der Termin: 10. und 11. Dezember. "Mit rund 14 Ständen gehört der Markt zu den kleineren", informiert sie. "Die Menschen werden sich einfach darüber freuen, mit einem Glühwein und Crepes auf dem Markt beisammen zu sein", so Bianco. Dass das Bedürfnis in dieser Hinsicht groß sei, habe sich auch auf dem gut besuchten Bauernmarkt gezeigt. Wie die Gemeinde mit dem Thema Weihnachtsbeleuchtung umgehen wird, wird aktuell erarbeitet.

> Weihnachtsmarkt in Buchen: "Derzeit planen wir den Buchener Weihnachtsmarkt in gewohntem Umfang in der Fußgängerzone, und zwar vom 25. bis 27. November. Die Anmeldungen laufen", teilt Fachbereichsleiterin Sarah Wörz auf RNZ-Anfrage mit. Das Bühnen- und Rahmenprogramm solle ebenfalls wie gewohnt stattfinden. Ein weiteres Thema ist die Weihnachtsbeleuchtung: "Diese soll voraussichtlich auf die Marktstraße beschränkt werden." Dafür soll der weihnachtliche Lichterglanz aber nicht nur während des Weihnachtsmarktes für eine besondere Atmosphäre sorgen, sondern wie üblich in der gesamten Adventszeit. "Die Städte und Gemeinden halten das aktuell sehr unterschiedlich. Wir hoffen auf eine Empfehlung des Städtetags", betont Sarah Wörz.

So wie hier in Buchen zeihen die Weihnachtsmärkte in der Region Jung und Alt an. Trotz Energiekrise sollen die meisten Märkte stattfinden. Foto: RNZ-Archiv

Buchen. (RNZ) Die Energiekrise hat Deutschland fest im Griff: Bürger, Firmen und Kommunen leiden unter den explodierenden Preisen. Als Reaktion darauf hat die Stadt Walldürn vor Kurzem verkündet, dass der Weihnachtsmarkt ausfällt. Gibt es nach zwei Coronajahren nun eine weitere Vorweihnachtszeit voller Einschränkungen? Zumindest nicht auf breiter Front. Wir haben bei Kommunen und weiteren Veranstaltern nachgefragt. Die erfreuliche Botschaft: Die meisten Weihnachtsmärkte in der Region sollen stattfinden.

Hier die Ergebnisse der Umfrage:

> Weihnachtsmarkt in Hardheim: "Die Gemeindeverwaltung geht derzeit davon aus, dass der Weihnachtsmarkt in Hardheim im gewohnten Umfang stattfinden wird", erklärt Hauptamtsleiterin Mareike Brawek gegenüber der RNZ. "Wir werden das Thema aber am kommenden Montag in der Gemeinderatssitzung nochmals besprechen." Auch in welchem Umfang die Weihnachtsbeleuchtung zum Einsatz kommt, werde am Montag mit dem Gemeinderat abgestimmt. Nach Ansicht der Gemeindeverwaltung sei die Inbetriebnahme der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung in Hardheim sowie der beleuchteten Bilder an der Erftalhalle per Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV) streng genommen untersagt. Eine endgültige Entscheidung hierzu könne erst im Anschluss der Sitzung verkündet werden.

> Weihnachtsmarkt in Adelsheim: "Wir wollen den Weihnachtsmarkt auf jeden Fall durchführen. Stand jetzt findet er statt", heißt es aus dem Adelsheimer Rathaus. Am dritten Adeventswochenende ist es so weit. Ob der Weihnachtsmarkt dann allerdings zwei oder drei Tage lang läuft, muss noch entschieden werden. Vor dem Hintergrund der Energiekrise will man "nicht mehr Energie verbrauchen, als nötig ist".

> Weihnachtsmarkt in Rosenberg: Klein, aber fein ist der alljährliche Weihnachtsmarkt in Rosenberg. Und der soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden – und zwar am Vorabend des ersten Advents, also am Samstag, 26. November. Veranstaltet wird das attraktive Programm vom Heimat- und Kulturverein Rosenberg.

> Weihnachtsmarkt in Osterburken: "Unser Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr voraussichtlich am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, wie geplant und im vor Corona üblichen Rahmen statt", teilt Hauptamtsleiter Julian Schneider mit. Robert Herbinger-Moser ergänzt: "Unter dem Leitsatz ,Lasst uns froh und mutig sein ...‘ habe ich bereits die üblichen Akteure und Gaumenverwöhner angeschrieben. Die Resonanz bis dato ist ganz ordentlich, allerdings haben die teilnehmenden Vereine noch etwas Zeit bis zur terminierten Rückmeldung. Auch der Gewerbeverein Osterburken hat bereits mit seiner traditionellen Losaktion zugesagt. Manche Programmpunkte wird es nicht geben, da die Akteure das Alter einfach überschritten haben und Nachwuchs bekanntlich schwer zu finden ist."

> Weihnachtsmarkt im Keltendorf Gerichtstetten: Der Bürgerverein Gerichtstetten wird am 2. und 3. Dezember den "Karschdäider Weihnachtsmarkt" durchführen, teilt der stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins, Karl Schretzmann, der RNZ mit.

> Weihnachtsmarkt des Möbelhauses Grammlich in Eberstadt: Das Gelände des Möbelhauses ist alljährlich in der Vorweihnachtszeit ein Besuchermagnet. Doch auch in diesem Jahr hat sich die Unternehmerfamilie Hofmann schweren Herzens dazu entschieden, den vorweihnachtlichen Markt beim Blick auf die schwierige Gemengelage mit hohen Inzidenzen und Energiepreisen abzusagen. "Wir hoffen auf das nächste Jahr", heißt es aus Eberstadt.

> Weihnachtliches Hoffest in Rumpfen: Die Planung für das beliebte Hoffest, das alljährlich vor dem ersten Advent stattfindet, läuft. "Zu 90 Prozent findet es statt", teilt Familie Schwing der RNZ mit. Die letzten Fragezeichen hängen aber weder an Corona noch an der Energiekrise, sondern vielmehr am überwältigenden Zuspruch der letzten Jahre: "Es ist immer größer geworden, und wir müssen schauen, ob wir das noch bewältigen können."