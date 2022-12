Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/lra) Einstimmig hat der Kreistag in jüngster Sitzung die Änderung der Schülerbeförderungskostensatzung beschlossen, die dann ab 1. März 2023 in Kraft tritt. Hauptgrund für die Änderung der Satzung ist die Einführung des landesweiten Jugendtickets in Baden-Württemberg zum selben Stichtag.

Mit dem "JugendticketBW" können Schüler, Studierende, Azubis bis zum 27. Lebensjahr sowie alle weiteren Jugendlichen bis zum 21. Lebensjahr künftig für 365 Euro im Jahr den Bus- und Bahnverkehr im ganzen Bundesland nutzen. Dieses Ticket soll die bisherigen Schülerfahrkarten wie das Maxx-Ticket (Kosten ab 1. Januar 51,20 Euro) ablösen.

Der Kreistag hat beschlossen, das Angebot anzunehmen und zusammen mit den Verkehrsverbunden und Abo-Centern das JugendticketBW im Neckar-Odenwald-Kreis einzuführen. Dafür musste allerdings auch die Schülerbeförderungskostensatzung grundlegend überarbeitet werden. Die wesentlichen Regelungen der neuen Satzung sind: Grundschulkinder erhalten künftig einen Zuschuss des Landkreises in voller Höhe des Jugendtickets, sofern die allgemeinen Maßgaben der Schülerbeförderungskostensatzung erfüllt sind. Ab Klasse 5 entfällt der Zuschuss für das neue Ticket, denn durch die deutlich günstigeren Preise profitieren alle Ticketinhaber auch ohne Zuschuss von einem Wechsel auf das JugendticketBW. Wird in Einzelfällen ein anderes Ticket erworben und dieses ist kostengünstiger für den Schulweg, erstattet der Kreis den Differenzbetrag, der den Eigenanteil von 365 Euro im Schuljahr übersteigt.

Für Schulkinder, die eine gesonderte Beförderung nutzen, werden außerdem die Eigenanteile neu strukturiert. Diese betragen für Grundschüler künftig 25 Euro und alle anderen Schüler ab der 5. Klasse einheitlich 55 Euro pro Fahrmonat. Eine Befreiung in voller Höhe des Ticketpreises ist weiterhin für Familien ab dem dritten zuschussberechtigten Kind oder für Pflegekinder vorgesehen.

Für den Kreishaushalt bedeutet die Einführung des landesweiten Jugendtickets sowie die Änderung der Schülerbeförderungskostensatzung Mehrkosten in Höhe von rund 315.000 Euro.

> Weitere Auskünfte erteilen das Landratsamt unter der Telefonnummer 06261/844444, der BRN oder die Schulsekretariate.