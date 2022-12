"Dass es Beschwerden geben wird, war uns klar", erklärte Ginter. Er habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass viele Bürger durchaus Verständnis für die Änderungen hätten, wenn ihnen im persönlichen Austausch die Argumente nähergebracht würden. Anders sieht es in den sozialen Netzwerken aus: "Da wurde es schnell beleidigend", fasst Martin Hahn, der Leiter der Unternehmenskommunikation, die Reaktionen in der Online-Welt zusammen.

Nachdem die Änderungen in der Kreistagssitzung im Oktober vorgestellt wurden, gab es in Leserbriefen, in den sozialen Medien, aber auch in Briefen und E-Mails an die KWiN teils heftige Kritik, aber auch viele Vorschläge. "Die politischen Gremien haben sich sehr intensiv und wiederholt mit dieser Frage beschäftigt. Am Ende ist die jetzige Lösung übrig geblieben – nicht als optimale, aber als die einzig praktikable und unter Abwägung aller Umstände auch vertretbare", unterstrich Ginter. Dennoch gab es Vorschläge von Bürgern, die genauer unter die Lupe genommen wurden. Einer soll sogar umgesetzt werden: Wer aufgrund der Änderungen jetzt eine größere Tonne benötigt, soll – zeitlich befristet – keine Tauschgebühr zahlen.

Neckar-Odenwald-Kreis. "Der Großteil der Haushalte wird im kommenden Jahr nicht mehr bezahlen", hebt Vorstand Dr. Mathias Ginter hervor. Dafür müssen sie aber damit zurechtkommen, dass die Restmülltonne nur noch alle drei statt wie bisher alle zwei Wochen geleert wird. Andernfalls müssen sie eine größere Tonne bestellen und entsprechend höhere Gebühren bezahlen. Bevor der Kreistag am kommenden Mittwoch in Aglasterhausen die neue Gebührensatzung beschließt, hat die Kreislaufwirtschaftsgesellschaft KWiN am Donnerstag in einem Pressegespräch Antworten auf die wichtigsten Fragen gegeben (siehe unten).

Von Rüdiger Busch

"Änderungen im Abfallwirtschaftskonzept betreffen uns alle, und es sind gewohnte Abläufe betroffen", weiß Ginter. Dass jeder Einzelne unterschiedliche Schwerpunkte und Bedürfnisse hat, liege auf der Hand: "Wir müssen aber für 60.000 Haushalte denken." Denen allen gerecht zu werden, ist unmöglich. Deshalb soll stärker das Verursacherprinzip angewendet werden: Wer mehr Leistungen in Anspruch nimmt, soll höhere Gebühren zahlen. Ohne die Neukonzeption hätten alle Haushalte mehr zahlen müssen: Bei einer Beibehaltung der zweiwöchentlichen Restmüllabfuhr hätten die Gebühren für alle um 15 Prozent erhöht werden müssen, erklärt Ginter. Mit der neuen Gebührenordnung müssten etwa 90 Prozent der Bürger nicht mehr zahlen.

Befürchtungen, dass der Platz in der Restmülltonne beim neuen Abholturnus nicht mehr ausreichen könnte, teilt der KWiN-Vorstand nicht: "Die geplante Änderung bei der Restmüllabfuhr halte ich für machbar, weil noch viele verwertbare Materialien im Restmüll enthalten sind. Die größte Fraktion dabei ist der Bioabfall. Wenn man den Bioabfall über die Bioenergietonne verwertet, entsteht Platz in der Restmülltonne."

Laut einer bundesweiten Restmüllanalyse aus dem Jahr 2020 seien durchschnittlich 40 Prozent Bioabfälle in der Restmülltonne enthalten. "Das bedeutet, dass bei einer ökologisch sinnvollen Mülltrennung erhebliches Volumen in der Restmülltonne entsteht." Seit Bekanntwerden der Änderungen habe es bereits 800 Neubestellungen der Bioenergietonne gegeben, sodass inzwischen etwa jeder zweite Haushalte eine besitzt. "Unser Ziel ist eine Quote von 70, 80 Prozent", betont Ginter und hofft, dass die Neuordnung auch Anreize für das große Ziel setzt, das Restmüllaufkommen im Kreis zu reduzieren.

Eine Gruppe nimmt er bei seinen Überlegungen aber explizit aus: Windelhaushalte. "Windeln sind Restmüll und lassen sich auch nicht so einfach vermeiden", weiß Ginter. Sonderregelungen für Windelhaushalte zu entwickeln, wäre extrem schwierig gewesen. Damit verbunden wäre immer ein Antrag mit entsprechenden Nachweisen. Die Nachteile: ein "Bürokratiemonster" mit hochsensiblen Daten und permanenter Überprüfung, denn jeder Fall sei anders gelagert. Denn es sind nicht nur Haushalte mit Babys, sondern auch Seniorenhaushalte, in denen Windelmüll anfällt.

Mit einer größeren Tonne sollte aber auch eine Leerung nur noch alle drei Wochen machbar sein. Im Main-Tauber-Kreis würden die Restmülltonnen beispielsweise nur alle vier Wochen geleert.

Kritik wurde auch an den Änderungen im Grüngutsektor geübt. Hier seien Kosteneinsparungen unvermeidbar, da inzwischen mehr als 20 Prozent der Gebühren dafür aufgewendet würden. Hierbei entstünden natürlich Zielkonflikte wie etwa bei der Reduzierung der Zeiten für die sommerlichen Bringaktionen, die künftig nur noch alle 14 Tage angeboten wird. Ökologisch sinnvolle, kurze Wege fallen dadurch weg. Mögliche Lösungen: Eigenkompostierung oder eine größere Bioenergietonne.