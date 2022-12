Der Name Bermayer hat noch heute unter Fachleuten einen exzellenten Klang. Mit seinen futuristischen Entwürfen war er seiner Zeit zumeist voraus. In einem Dutzend europäischer Metropolen – von Paris bis Prag – ist Bermayer-Design auch heute noch zu sehen. Für die Renovierung des denkmalgeschützten Hauses Stiller in Berlin ging ein Preis an Bermayer-Planung. Als grandiosen Erfolg bewertete der Verstorbene einst im Gespräch mit der RNZ die Auszeichnung für die Sanierung des "Specks Hof" in Leipzig. Dieser ...

Bertram Bermayer schaffte zusammen mit seinen Mitarbeitern den Sprung in die erste Reihe der marktführenden Firmen im Bereich Planung und Ausbau für Schuhgeschäfte, Hotels, Optikergeschäfte und Arztpraxen sowie Banken. Unzählige Mitarbeiter ließen sich von ihm inspirieren und gründeten später eigene Unternehmen. So war Bertram Bermayer immer stolz darauf, dass aus der ehemaligen Bermayer-Gruppe erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte der Wirtschaft hervorgegangen sind, wie etwa Arnold Hollerbach, Manfred Rösch, Manfred Böhrer, Jürgen Schmitt, Egon Bermayer oder Willi Hennig. Auch in dieser Vorbild-Rolle hat er der Region ungemein wertvolle Impulse gegeben.

Hardheim. (rüb) Er war eine Unternehmerpersönlichkeit, wie sie im Buche steht. Mit seinem visionären Denken war er unzähligen Menschen Ideengeber und Vorbild, und nicht nur in seiner Heimatgemeinde Hardheim, sondern auch in europäischen Metropolen tragen zahlreiche Bauwerke seine unverwechselbare Handschrift. Im Alter von 85 Jahren ist Bertram Bermayer am Samstag in seiner Schweizer Wahlheimat gestorben.

Bertram Bermayer entstammte einer traditionsreichen Hardheimer Familie. Im Jahr 1961 übernahm Bermayer die Schreinerei seines Vaters und seines Onkels mit drei Gesellen und zwei Lehrlingen. Er schaffte mit seiner Firma den Sprung zum führenden Planer und Facharchitekt in der europäischen Schuhbranche. Damit verbunden war auch der Bau von Betriebsstätten an der Erfa in den Jahren 1967 bis 1969. Das dortige Bürogebäude mit seiner silberfarbenen Glasfassade gehört noch heute – obwohl schon länger leerstehend – zu den signifikantesten Gebäuden Hardheims.

Zu Hochzeiten beschäftigte Bermayer über 500 Mitarbeiter. Wirtschaftliche Schwierigkeiten durch den Ausfall einiger Großkunden führten 1983 zum Konkurs und zur Umstrukturierung der Firmengruppe, nach der die Erfolgsgeschichte, später unter Leitung von Sohn Marcus, fortgeschrieben wurde.

Der Name Bermayer hat noch heute unter Fachleuten einen exzellenten Klang. Mit seinen futuristischen Entwürfen war er seiner Zeit zumeist voraus. In einem Dutzend europäischer Metropolen – von Paris bis Prag – ist Bermayer-Design auch heute noch zu sehen. Für die Renovierung des denkmalgeschützten Hauses Stiller in Berlin ging ein Preis an Bermayer-Planung. Als grandiosen Erfolg bewertete der Verstorbene einst im Gespräch mit der RNZ die Auszeichnung für die Sanierung des "Specks Hof" in Leipzig. Dieser wurde auf der größten und wichtigsten europäischen Immobilienmesse MIPIM in Cannes im Jahr 1995 mit dem "Immobilien-Oskar" ausgezeichnet.

Auch wenn er als Architekt und Designer weltweit Erfolge feierte, hatte Bermayer seine Heimat nie vergessen. So spendete er ihr vor 20 Jahren den aus Edelstahl und Glas gebauten Pavillon am Platz der Begegnung in der Würzburger Straße, der als Imbiss zu einem beliebten Treffpunkt geworden ist. Das Hardheimer Krankenhaus profitierte ebenfalls mehrfach von großzügigen Spenden des Mäzens.

Aber auch baulich hat Bertram Bermayer Spuren in Hardheim hinterlassen. Das markanteste Projekt war ohne Zweifel der 1980 eröffnete Erfapark. Aus einem Sanierungsprogramm heraus schuf er einen Einkaufstempel der Zukunft. Für eine kleine Gemeinde wie Hardheim war dies ein ehrgeizige Projekt, das damals große Begeisterung auslöste und auf kurze Wege im Ortskern statt auf Neubauten auf der grünen Wiese setzte. Ein Gedanke, der heute wieder verstärkt Beachtung findet, den Bermayer aber schon vor über 40 Jahren mit Leben erfüllte. In Anerkennung seiner Leistungen rund um den Erfapark wurde Bertram Bermayer mit der Bürgermedaille der Gemeinde in Gold ausgezeichnet.

Investor Bertram Bermayer (M.) und der damalige Bürgermeister Ernst Hornberger (r.) stellten die Pläne für den Erfapark Ende der 70er Jahre vor. Mit dabei war u. a. der damalige Landtagsabgeordnete Manfred Pfaus (4. v. l.). Foto/Repro: RNZ-Archiv/rüb

Auch das Glashaus-Areal trägt Bermayers Handschrift: Der Komplex wurde in den 70er Jahren errichtet. Ursprünglich wollte der erfolgreiche Architekt und Ladenbauer dort seine innovativen Einrichtungsideen für Schuhgeschäfte präsentieren. Nachdem diese Pläne nicht realisiert worden waren, eröffnete Bermayer dort 1981 das Einrichtungshaus "Interior" mit hochwertigen Designermöbeln. Nach dem Konkurs der Bermayer-Gruppe übernahmen Herbert Kampmann und Klaus Fleischer das Gebäude, das später das weithin bekannte Bistro "Glashaus" beherbergte.

Während das Glashaus-Areal und die früheren Bermayer-Firmengebäude wohl schon bald Geschichte sein werden – ein Investor hat ein entsprechendes Konzept vorgelegt –, steht aktuell auch der Erfapark vor einschneidenden baulichen Veränderungen. Dass die Grundlagen für diese und weitere Weiterentwicklungen erst durch Bertram Bermayer und sein visionäres Tun gelegt wurden, sollte dabei nie vergessen werden.

Info: Die Beerdigung findet auf Wunsch des Verstorbenen in aller Stille statt.