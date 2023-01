Ob das Open-Air-Kino – wie von vielen gewünscht – in den Burggraben Neckarelz zurückkehrt, ist noch nicht ganz sicher. Dafür steht aber der Großteil des Programms für den Mosbacher Sommer 2023 (der am 16. Juli startet) bereits fix fest. Kultur-Abteilungsleiterin Teresa Böhnisch eröffnet im RNZ-Gespräch, auf was man sich bereits jetzt freuen kann. Archivfoto: Kottal