Mudau-Langenelz. (tra) Ein grüner, duftender Tannenbaum, der liebevoll mit Lichterketten und Kugeln verziert wird, ist für die meisten Menschen untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden. Doch zuvor gilt es, einen Baum herauszusuchen, der perfekt ins Wohnzimmer passt.

Und mit dem Aussuchen kann man nun loslegen: In ganz Deutschland starteten Familienbetriebe in die Verkaufssaison für Weihnachtsbäume. Stellvertretend für alle Weihnachtsbaumerzeuger eröffnete der Betrieb "Ostseetanne" in der Nähe von Wismar die Saison, und die kleine Feier wurde per Live-Stream in sieben weiteren Höfen in ganz Deutschland übertragen. Einer dieser Höfe war der Betrieb der Familie Galm in Langenelz. Im Beisein geladener Gäste wurde auch dort der bundesweite Auftakt gefeiert.

Im "Christbaumland" der Familie wachsen rund 200.000 Weihnachtsbäume, vor allem Nordmanntannen. "Der Weihnachtsbaum ist ein sehr emotionales Produkt, das den Menschen immer viel Freude bereitet", erklärte Mathias Galm.

Beim Weihnachtsbaumkauf geht es den Kunden nicht nur um die Optik. "Auch der Duft des Baums wird immer wichtiger." Auch das Thema Regionalität stehe bei den Prioritäten der Kunden weit oben. "Der Odenwälder Weihnachtsbaum wird somit mehr und mehr zur Marke", berichtete Galm.

Der Weihnachtsbaumanbau habe, so Galm weiter, im Odenwald eine lange Tradition. "Die Böden sind für Weihnachtsbäume ideal." Der Neckar-Odenwald-Kreis gehöre zu den größten Anbaugebieten in Baden-Württemberg. Für den Odenwald stelle der Weihnachtsbaumanbau einen wichtigen Wirtschaftszweig dar.

Mathias Galm stellte den Gästen kurz vor, wie viel Arbeit sich hinter einem schönen, grünen Weihnachtsbaum verbirgt. "Wir sind das ganze Jahr über beschäftigt", brachte er es auf den Punkt und zeigte eine kurze Videosequenz, in der die Arbeitsschritte von der Saat bis zur Ernte nachvollzogen wurden.

"Weihnachtsbäume sind Naturprodukte und die Arbeit ist somit langwierig. Es dauert etwa zehn Jahre, bis ein Baum zwei Meter hoch ist." Das "Christbaumland" beschäftige in den Hochphasen elf Saisonkräfte aus dem europäischen Ausland, hinzu kommen rund 70 Saisonarbeiter aus der Region, die sich mit Herzblut in das Weihnachtsbaumgeschäft einbringen.

Landrat Dr. Achim Brötel unterstrich, dass es "harter Arbeit" ...