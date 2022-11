Von Brunhild Wössner

Mosbach/Bremen. Deutschlands hohen Norden erkundet haben 18 von 28 Mosbacher Gästeführer. Es ging drei Tage in die Hansestadt Bremen, in die persönliche Verbindungen bestehen. Im vergangenen Jahr hatte Mariola Hoinka, die ehemalige Leiterin der Mosbacher Tourist Information, den Odenwald verlassen und war zurück in ihre alte Heimat Bremen gegangen.