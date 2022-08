So schön ist der Sommer in der Region (+ Fotogalerie)

Mosbach. (stm) Auf dieses Konzerterlebnis können sich alle Freunde der Stromgitarre besonders freuen: Am Freitag, 2. September, hüllt sich der Mosbacher Sommer ab 20.30 Uhr in die "Night of Guitars".

Der Name ist selbstverständlich Programm, die Gitarre steht absolut im Mittelpunkt. Vier hochkarätige Saitenzauberer entführen in die Welt des beliebtesten Instruments der Rockmusik. Im Geiste der großen Klassiker bewegen die Musiker sich traditionsbewusst und bravourös durch die Geschichte der Rockmusik – von Clapton bis Zappa, von Hendrix bis Hetfield. Eigene Songs des Genres zelebrieren sie mit traumwandlerischer Grandezza und erschaffen tiefgründige Klanglandschaften filmischer Qualität. Es geht um Improvisation, Spontanität und Spiritualität. Von sanften, gehauchten Tönen bis zu schreienden Klangkaskaden, von dreckigen Blueslicks bis zu präzisen technischen Finessen sind alle Schattierungen geboten.

Im Rampenlicht werden die vier Gitarristen und Sänger Andy Susemihl, Andreas Diehlmann, Timo Gross und Don Ender stehen. Zunächst einzeln und dann im facettenreichen Dialog, bis zum grandiosen Schlusspunkt alle gemeinsam die Bühne in Flammen setzen werden.

Susemihl hat die Bühnen mit Rock-Ikonen wie Ozzy Osbourne, Guns’n’Roses, Deep Purple und Manfred Mann geteilt, mehr als 20 Alben international veröffentlicht und über 500.000 Tonträger verkauft. Seine markante Stimme und sein gefühlvolles Gitarrenspiel werden die Gäste der "Night of Guitars" durch eine facettenreiche Musiklandschaft führen.

Der in Kassel lebende Andreas Diehlmann ist Bluesgitarrist und Sänger. Er studierte klassische Gitarre an der Musikakademie Kassel und arbeitet als Studiomusiker und Produzent. 2017 gründete er eine nach ihm benannte Bluesrockband, die sich durch ihre "straighte Art" in kürzester Zeit eine beachtliche Fangemeinde erspielte. Die letzten drei Alben erreichten alle Platz 1 der Amazon-Bluescharts und hielten sich teils mehrere Monate in den Top Ten. Ihr zweites Album "Your Blues Ain’t Mine" war 2019 bei den German Blues Awards als bestes Bluesalbum Deutschlands nominiert.

Als "neuen Helden der deutschen Bluesszene" bezeichnete das Magazin Eclipsed Timo Gross in der Rezension über sein Livealbum "Road Worn". Es folgten zwei Nominierungen für den Preis der deutschen Schallplattenkritik sowie Einladungen zu renommierten Festivals wie dem in Lahnstein. Seitdem veröffentlichte Timo Gross etliche weitere CDs, tourt durch Europa und befasst sich in verschiedenen Dozententätigkeiten mit der musikalischen Nachwuchsarbeit.

Don Ender hat sich besonders im Rhein-Neckar-Delta einen Namen als versierter Sänger und Gitarrist erspielt. Sein Stil basiert auf dem Blues in all seinen Schattierungen, auf Rock, Southern Rock, Rhythm & Blues und Soul. Einvon Gregg Allman, Eric Clapton oder Jimi Hendrix haben ihn maßgeblich inspiriert. Eine exzellente Backingband mit Dieter Steinmann (Drums) und Manuel Mandrysch (Bassist) setzt die saitenschwingenden Akteure mit coolen Grooves und Leidenschaft in Szene.

Info: Tickets für dieses extraordinäre Konzerterlebnis im Großen Elzpark gibt es u. a. im Vorverkauf bei der Tourist-Info am Mosbacher Marktplatz sowie in der Geschäftsstelle der RNZ im Gartenweg.