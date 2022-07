Mosbach. (schat/stm) Manchmal sorgt die Versicherung für echtes Vergnügen: Dank der großzügigen Unterstützung der BGV Badische Versicherungen kann das Open-Air-Konzert zum Auftakt des "Mosbacher Sommers 2022" bei freiem Eintritt über die Bühne gehen. Die steht dabei auf dem Marktplatz, der das stimmige Ensemble für eine stimmungsvolle Eröffnung unter freiem Himmel bilden soll.

"Fetter Groove und positive Vibes eröffnen den diesjährigen Mosbacher Sommer" , beschreibt die Kulturabteilung der Stadt Mosbach, was man für Samstag, 16. Juli, vorbereitet hat. Mi der Band "Fatcat" soll ab 20 Uhr im Herzen der Altstadt getanzt, gewippt, gefeiert und gesungen werden.

Den Hauptdarstellern sagt man "eine mitreißende Soulstimme, schneidende Bläsersätze und fette Beats" nach. Die achtköpfige Band liefert einen besonderen Mix aus Funk, Soul, R&B, Disco und Rock, mit dem man den Zuhörerinnen und Zuhörern in Mosbach ordentlich den Kopf verdrehen will.

Der Stamm von Fatcat musizierte schon vor der eigentlichen Bandgründung unter dem Namen "Project Mayhem", allerdings nur instrumental. 2013 stieß dann der deutsch-amerikanische Sänger Kenny Joyner dazu. Mit Joyner haben die Musikstudenten der Jazz & Rock-Schulen in Freiburg einen passenden Sänger und Entertainer gefunden und dem klassischen Funk einen neuen Anstrich verpasst. Die ersten beiden Alben "New Funk" und "Get On Up" entstanden in Eigenproduktion, gefolgt vom Studioalbum "Champagne Rush" über Orange Goose Records.

Mit zahlreichen Auftritten hat sich die Powerfunk-Band in der Szene etabliert, Fatcat spielte schon auf Festivals wie dem ZMF in Freiburg, dem Montreux Jazz Festival und dem Jazzopen in Stuttgart. Als Support war man auch schon für namhafte Acts wie Jamie Cullum, Anastacia, Saga oder Chaka Khan aktiv.

Der Eintritt zum Auftakt-Konzert des Mosbacher Sommers ist kostenfrei, bis Mitte September folgen zahlreiche weitere Veranstaltungen.