Mosbach. (ub) Vier Wochen waren sie in Deutschland, hauptsächlich in Mosbach: fünf Frauen aus dem südindischen Hyderabad. Dort – im Child Guidance Centre (CGC) – sind sie Psychologin, Sonderschullehrerinnen und Köchin, hier Kulturaustausch- und Begegnung-Suchende in verschiedenen (sonderpädagogischen) Schulen und Einrichtungen, insbesondere der Johannesberg-Schule.

Das CGC ist eine