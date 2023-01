Mosbach. (pm) Der Sänger, Pianist, Autor, Texter und Arrangeur William Wahl war schon als Kind besessen von der Musik. Während andere Kinder spielten, verfeinerte er sein Können am Klavier. Nun, etliche Jahre später, kommt er mit seinem neuen Kabarettprogramm "Nachts sind alle Tasten grau" nach Mosbach ins fideljo. Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. Januar, 20 Uhr, statt.

Wahl studierte Musik in Köln und Berlin und leitete mehrere Musicals. Nebenbei sang er schon zu Schulzeiten gerne mit Freunden, weshalb er gemeinsam mit ihnen die Gruppe "Basta" ins Leben rief, für die er die meisten Songs selbst schrieb. Komödiantisch-heiter oder melancholisch und sarkastisch spielt er mit Stimmungen, Genres und Stilelementen, während er zwischen Lied, Chanson, Kammerpop und Musical-Medley wechselt.

Mittlerweile mehrfach preisgekrönt, präsentiert William Wahl mit "Nachts sind alle Tasten grau" sein zweites abendfüllendes Programm. "In diesem spannt er mit beeindruckender Eleganz und komödiantischem Feinsinn erneut den großen Bogen zwischen Kabarett und Kunst, Komik und Klavier", heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Dabei nimmt er sich sowohl der Tücken des Zeitgeists als auch großen und unveränderlichen Fragen des Lebens an. So schaut er mit liebevoll-spöttischem Blick auf die Feierfreudigkeit seiner Heimatstadt Köln, besingt auf herzergreifende Art und Weise Fahrerinnen weißer SUV und kämpft in seiner Solo-a-cappella-Nummer "Innenarchitekt*innen" mit den Tücken des Genderns. Ohne dabei das wichtigste aller Themen zu vergessen: die Liebe, der er gleichermaßen rührende wie zartbitterböse Lieder widmet. Wahl verbindet in seinem Bühnenprogramm das Komische mit dem Poetischen, die gedankliche Tiefe mit heiterer Leichtigkeit.

Info: Tickets gibt es im fideljo, bei der Tourist-Info am Marktplatz oder unter www.fideljo.de.