Von Peter Lahr

Mosbach. "Am Donnerstag dachten wir noch, die fette Katze, also die Band Fatcat, groovt", erklärte OB Michael Jann am Samstagabend auf dem Mosbacher Marktplatz. Doch dann setzte das fiese Virus den Sänger der Freiburger Funkband außer Gefecht. Spontan in die Bresche sprang glücklicherweise die ebenfalls aus der Großstadt im Breisgau stammende Weltmusikband