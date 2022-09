In Washington D. C. besuchten die jungen Botschafterinnen und Botschafter in Turnschuhen nicht nur den Kongress, sondern unter anderem auch die deutsche Botschafterin sowie ein Jazz-Konzert im John-F.-Kennedy-Center – letzteres eine der bisher schönsten Erfahrungen für die 18-jährige Jamila Laade aus Mosbach. Foto: Laade