Lohrbach. (stm) Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie stellt nun auch die Energiekrise den Sport vor große Herausforderungen. Oftmals sind die Probleme der unterschiedlichen Interessengruppen die gleichen, egal, um welche Sportart es geht. In einer Umfrage des Mosbacher Sportbeirates hätten die Vereine unter anderem den Wunsch nach einer verbesserten Kommunikation untereinander geäußert, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Vor diesem Hintergrund seien Ende Oktober alle am Sportgeschehen interessierten Gruppen von Sportbeirat und Stadtverwaltung zu einem gemeinsamen Stammtisch ins Sportheim in Lohrbach eingeladen worden.

Mit einem Impulsvortrag zur Bedeutung des Sports in der Großen Kreisstadt stimmte Oberbürgermeister Julian Stipp die 45 Anwesenden auf einen lebhaften Austausch ein. Dabei ging er auf die Eckpfeiler Inklusion, Integration, Ehrenamt und Steigerung der lokalen Lebens- und Freizeitqualität durch Sport ein. Auch die zukünftige Entwicklung, wie die schulische Ganztagsbetreuung ab 2026 und deren Auswirkungen, hatte das Stadtoberhaupt im Blick. In seinem Vortrag warb Stipp für Verständnis, dass eine Kommune nicht alle Probleme auffangen und stets eine Lösung präsentieren kann. Die Vereine seien jedoch gleichzeitig kreativ und stark genug, eigene Wege zu finden. In einer kurzen Vorstellungsrunde kristallisierte sich das Thema "Gewinnung von Ehrenamtlichen und Übungsleitern" als vorherrschendes Gesprächsthema heraus. Im anschließenden offenen Dialog diskutierten die Anwesenden in Kleingruppen individuelle Lösungsansätze.

Dass Sport nicht an der eigenen Haustür aufhört, zeigte auch das Interesse von Institutionen, die auf den ersten Blick nichts mit Sport zu tun haben. Cathleen Göthel von der IHK Rhein-Neckar führte aus, dass beim Thema Fachkräftegewinnung im ländlichen Raum der Bereich Freizeitgestaltung und attraktive Sportangebote auch bei den Verbänden der Wirtschaftsunternehmen eine wichtige Rolle spielt. Seitens der Johannes-Diakonie und als Vertreterin von Special Olympics warb Claudia Geiger für eine Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportanbietern.

Der Sportbeirat der Stadt Mosbach und der Sportbeauftragte Philipp Parzer zogen nach der Premiere ein positives Fazit des Stammtischs. "Das große Interesse daran, sich sportartübergreifend auszutauschen und kennenzulernen, hat gezeigt, dass der Stammtisch eine gute Idee ist. Wer nicht dabei war, hat definitiv etwas verpasst", erklärte Parzer. Eine Fortsetzung bzw. weitere Sportstammtische mit der Möglichkeit des zwanglosen Austausches werde es sicher auch in Zukunft geben. Auch die Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel zeigte sich von der Resonanz positiv überrascht und versprach, das Modell Sportstammtisch beim Badischen Sportbund in Karlsruhe zu platzieren.