Mosbach. (RNZ) Große Bestürzung hat die Nachricht vom Tod des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Mosbach, Klaus Saffenreuther, in der Großen Kreisstadt und darüber hinaus ausgelöst. Saffenreuther ist am vergangenen Dienstag im Alter von 72 Jahren überraschend verstorben.

Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand zum 31. Dezember 2017 hatte er 31 Jahre lang maßgeblich die Entwicklung der Volksbank Mosbach geprägt. Als der gebürtige Mönchengladbacher 1986 in den Vorstand des Geldinstituts berufen wurde, übernahm er keine leichte Aufgabe. Hohe fachliche Expertise und klare strategische Vorstellungen wurden Saffenreuther attestiert. Und damit gelang es ihm, die Genossenschaftsbank wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Früchte seines Wirkens: Die Bank erfuhr eine erhebliche Eigenkapitalstärkung und erhielt unterschiedliche Auszeichnungen in diversen Wettbewerben und Tests. So konnte sich die Volksbank Mosbach mehrfach den Titel "Bank des Jahres" auf die Fahne schreiben.

Neben etlichen Bank-Projekten übernahm Saffenreuther auch Verantwortung in der Region. So war er unter anderem Mitbegründer der Energie + Umwelt eG, Mitinitiator der Gewerbeschau "Mosbach Neckar und Elz live" sowie Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Bürgerstiftung für die Region Mosbach. Doch nicht nur regional, auch bundesweit war Klaus Saffenreuther aktiv. Als Vorsitzender und Mitglied mehrerer Ausschüsse beim Bundesverband Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken in Berlin sowie beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband hat er die Entwicklung der Genossenschaftsbanken mitgelenkt. In Würdigung seiner großen beruflichen Lebensleistung zeichnete ihn der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband mit der Goldenen Ehrennadel aus.

Im "Unruhestand" ruhte sich der Verstorbene keineswegs auf seinen Lorbeeren aus, sondern setzte sich weiterhin für die Region und ihre Menschen ein. In den mehr als 15 Jahren seiner bis Ende 2018 andauernden Amtszeit als Vorsitzender der Bürgerstiftung hatte diese rund 350.000 Euro Spenden und Fördermaßnahmen in der Region ermöglicht.