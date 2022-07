Mosbach. (lah) "Mosbach blüht" lautete das Motto der Landesgartenschau 1997. Ein Vierteljahrhundert später bietet die Innenstadt diverse Möglichkeiten, sich an die "blumigen Zeiten" von damals zu erinnern. Zusätzlich zu einer Schaufensterausstellung und den Blumenbannern von Thomas Kottal zauberte der Förderverein Stadtpark Mosbach dieser Tage zahlreiche Blüten auf das Pflaster. Am Ende der Sprayaktion waren die Alte Mälzerei und der Stadtpark durch einen Blumencorso verbunden. Schnell zeigte sich dabei: Das Blütenmotiv von einst hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Es ist übrigens auch im Fördervereinslogo zu sehen.

Doch damit nicht genug. Auch wenn sie nicht zur Spraydose greifen, engagieren sich Fördervereinsvorsitzende Birgit Dallinger sowie ihre Mitstreiter bei zwei weiteren Jubiläumsaktionen, nämlich beim Spielblütenfest am 31. Juli und beim Lichterfest am 27. August. Dieses Jahr ist sogar ein Feuerwerk geplant.

Zum Schaufensterbummel mit Fotos und Kurzfilmen aus dem Mofac-Amateurfilmer-Archiv laden derzeit 33 Geschäfte und Lokale ein. Seit wenigen Tagen sind zudem 52 Blüten "gestreut". Fünf Mitglieder des Fördervereins griffen dafür zu Schablonen und Spraydosen. Bereits während der Aktion freuten sich die Ehrenamtlichen über reichlich Resonanz. Über die Hintergründe berichteten sie nicht nur in Einzelgesprächen. Sogar ein spontanes Interview mit SWR 4 kam dabei zustande.

"Endlich kommt mal Farbe in die Stadt", freute sich ein fünfjähriges Mädchen über die vom Ordnungsamt ausdrücklich genehmigte Aktion. Zwei weitere fragten spontan, ob sie mitmachen dürften. Insgesamt, so Dallinger, investierte der Förderverein 30 Stunden in das Projekt (inklusive Vorbereitung). Ein großer Dank geht an die Haßmersheimer Firma European Aerosols, die 30 Spraydosen Signalfarbe spendete. Zudem erstellte die Mosbacher Firma Martin Straus per Laserdruck die passenden Schablonen.

Ähnlich wie die reale Blütenpracht im Stadtpark werden auch die Sprayblüten nur zeitlich begrenzt halten. Sie sollen sich nach sechs bis neun Monaten wieder in Wohlgefallen aufgelöst haben. Dank der Hauptfarben Gelb, Schwarz und Rot fallen die Mosbach-Blumen bis dahin aber sicher zahlreichen Besuchern und Bewohnern auf.