Mosbach. (pm) Die Stadtbahn kommt öfter: Im Flügelbetrieb soll es an den Wochenenden eine zusätzliche Bahnverbindung für Nachtschwärmer geben. "Die zusätzliche Fahrt der Linie S41 / S42, die an den Wochenenden zwischen Heilbronn Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz (Abfahrt um 1.15 Uhr) und Mosbach bzw. Sinsheim verkehrt, geht in die Verlängerung", schreibt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung. Diese Spätverbindung in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag war vor drei Jahren im Zuge des Mobilitätspaktes Heilbronn/Neckarsulm geschaffen worden, um das ÖPNV-Angebot in der Region attraktiver zu machen.

"Wir freuen uns, dass wir für unsere Fahrgäste über den seinerzeit vereinbarten dreijährigen Probezeitraum hinaus nun diese Verbindung mit der Unterstützung unserer Aufgabenträger anbieten können", sagt AVG-Geschäftsführer Dr. Alexander Pischon. "Von diesem Angebot profitieren nicht nur Menschen, die an den Wochenenden in Clubs in Heilbronn oder dem Umland feiern gehen, sondern beispielsweise auch Berufstätige in Schichtarbeit, die so auch ohne Auto preisgünstig und umweltfreundlich ihre Ziele zu dieser späten Stunde noch erreichen können."

Die Spätverbindung der Linie S41 / S42 fährt an Wochenenden in einem "Flügelbetrieb" mit zwei Fahrzeugen. In Bad Friedrichshall fährt der hintere Wagen als Linie S41 weiter nach Mosbach, der vordere Wagen als Linie S42 nach Sinsheim. Finanziert wird diese Spätverbindung vom Land Baden-Württemberg sowie den Landkreisen Heilbronn und Neckar-Odenwald.

In den zurückliegenden Jahren habe die AVG eine Vielzahl an weiteren Maßnahmen zur Angebotserweiterung auf der Schiene im Raum Heilbronn Nord umgesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Attraktivität des ÖPNV-Angebots dokumentieren auch die steigenden Fahrgastzahlen auf den AVG-Stadtbahnlinien S41 und S42", ist man bei der Verkehrsgesellschaft überzeugt. "Lässt man als Bewertungszeitraum mal die Corona-Pandemie außen vor, konnte die AVG in der Vor-Corona-Zeit auf diesen beiden Linien jährliche Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. An diese Entwicklung wollen wir nach Ende der Pandemie wieder anknüpfen", macht Pischon deutlich. So beförderte die AVG mit den Linien S41 und S42 im Streckennetz "Heilbronn Nord" im Jahr 2016 werktags knapp 10.000 Menschen pro Tag, drei Jahre später nutzten bereits rund 13.000 Fahrgäste pro Tag die Stadtbahnen.

Auch bei den Landkreisen ...