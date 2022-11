KI und was davon an der DHBW von Bedeutung ist

Mosbach: KI und was davon an der DHBW von Bedeutung ist

Im Anschluss konnten sich die Schulleitungen in verschiedenen Foren austauschen. Fragen wie "Wie kann das ganze Kollegium in die Schulentwicklung eingebunden werden?" oder "Welche Modelle können Schulen bei der Umgestaltung helfen und diese unterstützen?" wurden ebenso aufgegriffen, wie konkrete Informationen zum landesweiten Angebot Dakora plus gegeben wurden.

Und so hatten die Teilnehmenden an diesem Tag zahlreiche Möglichkeiten, um sich mit dem Thema der digitalen (Um-) Gestaltung zu beschäftigen. Neben der Keynote von Prof. Dr. Bernhard Standl, dessen Schwerpunkt in der empirischen Forschung der Gestaltung des informatischen und des digitalen Lernens zu sehen ist, gab es Foren mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Austauschmöglichkeiten. In seinem Hauptvortrag wies Standl darauf hin, wie sehr die voranschreitende Digitalisierung den Alltag prägt. Er betonte, um diese angemessen, wirksam und nachhaltig mit der Schulrealität zusammenzuführen, brauche es "Orientierung und Strategien".

Dr. Thomas Riecke-Baulecke, Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung, freute sich, dass mehr als 100 Teilnehmende zum Symposium in die Alte Mälzerei gekommen waren. Er betonte weiterhin, "wenn die dynamische Transformation zu einer Umgestaltung der Schulen hin zur Digitalität gelingen soll, kommt es maßgeblich auf die Schulleitungen vor Ort an."

Mosbach. (zsl) Die Digitalisierung an Schulen bringt vielseitige Herausforderungen, lässt aber auch neue Potenziale entstehen. Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) hat im Rahmen einer Veranstaltung das Thema Digitalisierung aufgegriffen und mit dem Titel "Schule digital (um)gestalten" für Schulleitungen ein Symposium in der Alten Mälzerei in Mosbach angeboten. Ziel war es, Schulleitungen Impulse zur gelingenden Digitalisierung zu geben.

Mosbach. (zsl) Die Digitalisierung an Schulen bringt vielseitige Herausforderungen, lässt aber auch neue Potenziale entstehen. Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) hat im Rahmen einer Veranstaltung das Thema Digitalisierung aufgegriffen und mit dem Titel "Schule digital (um)gestalten" für Schulleitungen ein Symposium in der Alten Mälzerei in Mosbach angeboten. Ziel war es, Schulleitungen Impulse zur gelingenden Digitalisierung zu geben.

Anja Bauer, Abteilungspräsidentin Schule und Bildung im Regierungspräsidium Karlsruhe, eröffnete die Veranstaltung. Pädagogik und Technik müssten Hand in Hand miteinander gehen. "Digitalisierung gehört zum Schulalltag. Aber eine Schule, die sich der damit verbundenen erzieherischen Aufgabe verschließt, würde ihrem Bildungsauftrag nicht gerecht werden", betonte Bauer. "Der Bildungsauftrag beinhaltet immer auch, Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung aufzuzeigen und zum Wohl der Kinder und Jugendlichen Entscheidungen zu treffen."

Dr. Thomas Riecke-Baulecke, Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung, freute sich, dass mehr als 100 Teilnehmende zum Symposium in die Alte Mälzerei gekommen waren. Er betonte weiterhin, "wenn die dynamische Transformation zu einer Umgestaltung der Schulen hin zur Digitalität gelingen soll, kommt es maßgeblich auf die Schulleitungen vor Ort an."

Und so hatten die Teilnehmenden an diesem Tag zahlreiche Möglichkeiten, um sich mit dem Thema der digitalen (Um-) Gestaltung zu beschäftigen. Neben der Keynote von Prof. Dr. Bernhard Standl, dessen Schwerpunkt in der empirischen Forschung der Gestaltung des informatischen und des digitalen Lernens zu sehen ist, gab es Foren mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Austauschmöglichkeiten. In seinem Hauptvortrag wies Standl darauf hin, wie sehr die voranschreitende Digitalisierung den Alltag prägt. Er betonte, um diese angemessen, wirksam und nachhaltig mit der Schulrealität zusammenzuführen, brauche es "Orientierung und Strategien".

Im Anschluss konnten sich die Schulleitungen in verschiedenen Foren austauschen. Fragen wie "Wie kann das ganze Kollegium in die Schulentwicklung eingebunden werden?" oder "Welche Modelle können Schulen bei der Umgestaltung helfen und diese unterstützen?" wurden ebenso aufgegriffen, wie konkrete Informationen zum landesweiten Angebot Dakora plus gegeben wurden.

Darüber hinaus stellte sich die Hardbergschule Mosbach als teilnehmende Schule im Projekt des ZSL "Zukunftsschulen – Lehren und Lernen in einer Kultur der Digitalität" vor. Der Tag wurde durch einen Vortrag von Jan Hambsch, Leiter des SMZ Karlsruhe, mit konkreten Erfahrungen in der Umsetzung der Digitalisierung an einer beruflichen Schule abgerundet.

Von dem Einblick in das Fortbildungs- und Unterstützungsangebot für die Schulen zeigte sich Patrick Davis, Abteilungsleiter Bildung und Generationen der Mosbacher Stadtverwaltung, begeistert. "Innerhalb der letzten Jahre hat es die Stadt Mosbach als Schulträger geschafft, das Thema Digitalisierung auch mittels der verschiedenen Förderprogramme weiter zu forcieren." Als eine von zwei Einrichtungen im damaligen Oberschulamtsbezirk Karlsruhe wurde die Waldsteige-Grundschule bereits im Schuljahr 2004/05 als Modellschule ausgewählt und mit einem Betrag in Höhe von fast 40.000 Euro die Anschaffung von Hard- und Software gefördert. Die Grundschule Diedesheim ist eine von zwei Referenzschulen im Neckar-Odenwald-Kreis, die im Rahmen des LMZ-Projekts "Medienbildung in der Grundschule" 2017 aufgerüstet wurden. "Aktuell ist unsere Hochbauabteilung an mehreren Schulen aktiv, um die digitale Infrastruktur weiter auszubauen", betonte Davis. "Wir befinden uns mit all unseren zwölf Schulen in einem engen Austausch und erarbeiten in einer Arbeitsgruppe unser weiteres Vorgehen im Sinne der Digitalisierung", berichtete Davis. Ziel sei es, die Hardwarelandschaft an den Schulen sukzessive zu vereinheitlichen und die Beschaffung von neuer Hardware künftig zu vereinfachen.

"Es ist gut zu sehen, wie die Konzeptionen des ZSL bei den Schulen ankommen und umgesetzt werden. Damit steigern wir die Qualität an Schulen, was letztendlich jedem Schüler, jeder Schülerin zugutekommt", bilanzierten die Veranstalter abschließend.