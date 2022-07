Mosbach. (gin) Brandstiftung, Sachbeschädigung sowie versuchter Mord in Tateinheit mit Brandstiftungsdelikten – das sind die Anklagepunkte, denen sich ein 51-jähriger Mann seit Montag vor dem Schwurgericht des Mosbacher Landgerichts stellen muss. Dabei geht es um drei selbstständige Delikte in Zusammenhang mit verschiedenen gescheiterten Beziehungen des Angeklagten.

Bereits im Januar 2017 soll der Mann in Mosbach das Auto seiner früheren Lebensgefährtin mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben. Der Tat sollen Selbstmorddrohungen sowie Gewalt innerhalb der Beziehung und Streit um das Besuchsrecht für das gemeinsame Kind vorausgegangen sein. Der Pkw wurde dabei zerstört, verletzt wurde zum Glück niemand.

Knapp fünf Jahre später, Ende Dezember 2021, soll sich etwas Ähnliches zugetragen haben. Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, er habe seiner (neuen) Expartnerin und deren bester Freundin nachgestellt, in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember das Auto der Freundin in Dallau in Brand gesteckt sowie am frühen Morgen des 22. 12. vor dem Wohnhaus besagter Freundin in Diedesheim zwei Autos und zwei Müllbehälter in angezündet. Die Mülltonnen sollen dabei vor der Wohnungseingangstür platziert gewesen sein, die brennenden Autos am Hintereingang des Hauses. Verletzt wurde auch hier niemand.

Während der Mann sich auf die ersten beiden Komplexe "nicht einließ", legte er im Fall der Tat vom 22. Dezember ein Teilgeständnis ab. Er habe unter massivem Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, als er das Feuer legte. Verletzen oder gar töten habe er niemanden gewollt, lediglich "einen Streich spielen". Des Weiteren habe er "gewusst", dass sich niemand im Haus befunden habe – ein anwesender Bewohner konnte das Haus damals unverletzt verlassen. Als Grund für seine Tat gab er Eifersucht an.

Die Freundin seiner ehemaligen Partnerin habe sich immer eingemischt und in die Beziehung hineingedrängt. Er wisse, dass das, was er getan habe, nicht gut sei und entschuldigte sich, gab aber auch an, wenig Erinnerungen an den Abend zu haben. Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin Dr. Barbara Scheuble, woher er das Benzin gehabt habe, unter dessen Zuhilfenahme er das Feuer gelegt habe, antwortete er, das hätte er schon vorher gehabt und aus seinem Autokofferraum mitgenommen.

Der Verteidiger des Mannes führte neben dem regelmäßigen starken Alkohol- und Drogenkonsum seines Mandanten auch eine bestehende Depression ins Feld. Diese sei auf einen schweren Unfall im Jahr 2004 zurückzuführen. Auch habe der 51-Jährige unmittelbar vor der vermeintlichen Tat einen Suizidversuch unternommen. Zeugen wurden noch nicht gehört, die Hauptverhandlung wird Ende dieser Woche fortgesetzt.