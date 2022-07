Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Die 19-jährige Linda aus Mosbach weiß noch nicht so genau, was sie machen will, und schlenderte mit ihrer Mutter über den DHBW-Campus. Philip aus Heilbronn macht im nächsten Jahr Abitur und wurde von seinem Vater an die Duale Hochschule begleitet. Er sei, berichtete der Architekt, kürzlich am Standort Mosbach gewesen und "begeistert". Sara aus