Mosbach. (pol/mare) Die Polizei hat in Mosbach ein Trinkgelage Jugendlicher auf dem LGS-Gelände aufgelöst. Das teilen die Beamten mit.

Demnach hat es am Montag zwischen 15 und 21 Uhr eine große Kontrollaktion in der Innenstadt gegeben. Dabei lösten die Beamten das Gelage auf dem LGS-Gelände auf. Gleich mehrere Jugendliche werden nun angezeigt, zwei davon wegen widerrechtlichem Alkoholkonsum und Belästigung. Eine 13-Jährige wurde in die Obhut ihrer Mutter gegeben und mehrere Platzverweise wurden erteilt.

Außerdem wurden ein E-Roller und eine Tasche mit Alkohol eines an dem Trinkgelage beteiligten Betrunkenen sichergestellt. Zudem wurden bei Minderjährigen fünf E-Zigaretten (Vapers) einbehalten.