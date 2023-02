Mosbach. (ah) Ein bekanntes Gesicht in Mosbach, Peter Krieger, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Geboren in Lahr, hatte er Mitte der 1960er-Jahre die "Bankfachklasse" der Höheren Handelsschule Mosbach besucht, Europäische Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg studiert und war später als Anzeigen- und Büroleiter beim Stadtmagazin "Moritz" tätig gewesen. Er hatte in Szenelokalen und auf der Straße Leute fotografiert und zu Collagen zusammengestellt, die im Moritz gerne aufgeblättert wurden.

Politisch und gesellschaftlich hat sich Peter Krieger vielfältig engagiert und positioniert. Früher war er in der Jugendzentrumsbewegung in Mosbach aktiv gewesen. Auch aufgrund seiner verwandtschaftlichen Beziehung zu dem ehemaligen Dachauer KZ-Häftling Karl Wagner, dessen solidarische und unbeugsame Haltung er schätzte, wurde er Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei. Mit seiner antifaschistischen Haltung brachte sich Krieger auch in der Initiative "Mosbach gegen Rechts" ein.

Sein praktischer Humanismus drückte sich in seinem Engagement im Arbeitskreis Asyl aus: Unermüdlich und mit Nachdruck unterstützte er junge Flüchtlinge gegenüber Behörden, bei der Arbeitssuche, im Alltag und als Freund, wofür ihn die RNZ 2018 als "Ersatzvaterfigur für viele Flüchtlinge" porträtierte. Zuletzt half er viel im Naturfreundehaus Zwingenberg mit und war noch als Rentner im regionalen Bezirksseniorenausschuss der Gewerkschaft Verdi aktiv.

Der Naturliebhaber fotografierte Orchideen und andere blühende Raritäten. Diese Leidenschaft entdeckte er bei gemeinsamen Exkursionen mit Heiner Stadler. Mehr als zwanzig verschiedene Orchideenarten stöberte er in Mosbach und Umgebung auf. Die schönsten Exemplare präsentierte er ab 2014 in mindestens vier Ausstellungen und in mehreren Mosbacher Jahresheften.