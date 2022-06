Mosbach. (RNZ/prt) Bis es so weit ist, geht zwar noch ein gutes Dreivierteljahr ins Land, doch in den Geschäftsstellen der RNZ gibt es schon jetzt Karten: Wolfgang Niedecken präsentiert gemeinsam mit dem Pianisten Mike Herting am Montag, 27. März 2023, in Mosbachs Alter Mälzerei ein kurzweiliges Storyteller-Programm, bei dem sowohl Bob Dylan- als auch BAP-Fans auf ihre Kosten kommen werden.

Es gibt wohl keinen anderen deutschen Musiker, der eine solche Nähe zu Bob Dylan hat wie Wolfgang Niedecken. Seit Jahrzehnten prägt er mit seiner Band BAP und als Solomusiker die deutschsprachige Rockmusik und setzt sich dabei immer wieder mit dem Werk des Nobelpreisträgers auseinander. 2017 brach Niedecken im Auftrag des TV-Senders Arte zu einer Reise auf den Spuren seines Idols auf. Dabei kam er mit vielen ehemaligen Weggefährten Dylans, Fotografen, Journalisten und Musikern ins Gespräch. Sein Buch mit dem Arbeitstitel "Bob Dylans Amerika" handelt von dieser Reise.

Niedecken schreibt über Querverbindungen zu seiner eigenen Biografie und die Berührungspunkte mit der Geschichte seiner Band BAP. Vor allem aber erzählt er von dem großen Einfluss, den Dylan auf sein eigenes Werk als Songwriter hatte und weiterhin hat. In der Alten Mälzerei wird er ausgewählte Passagen aus seinem im Plauderton geschriebenen, roadmovieartigen Buch lesen und die passenden Lieder dazu spielen. Man darf gespannt sein, ob die jeweiligen Geschichten auf einen Dylan- oder einen BAP-Song hinauslaufen. Manchmal wechselt er auch mitten im Song vom Englischen ins Kölsche, weil es von vielen Liedern eigene Coverversionen gibt.