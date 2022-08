Mosbach. (jdm) Der Trimm-Wald in der Mosbacher Waldstadt ist ein beliebter Anlaufpunkt. Auf vier Kilometern laden ein schattiger Waldweg und Fitnessgeräte zum Sporttreiben ein. Letztere wurden 2019 von Pfadfindern des Stammes Maximilian Kolbe, dem VfB Mosbach-Waldstadt und vielen Helferinnen und Helfern bei einer 72-Stunden-Aktion errichtet. "Nur die Holzschilder, die die zurückgelegte Entfernung anzeigen, waren zuletzt gar nicht mehr schön", erinnert sich Christina Pfeiffer an einen Gang auf dem Parcours im Frühling. Die Lehrerin der Johannesberg-Schule und ihre Schüler der Berufsschulstufe nahmen sich dieser Herausforderung mit Erfolg an. Die Johannesberg-Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum der Johannes-Diakonie.

In Zusammenarbeit mit dem Technischen Rathaus der Stadt Mosbach sägten, schliffen und malten die Jugendlichen zehn neue Schilder. Die Entfernungsangaben auf diesen wurden eingefräst, die fertigen Schilder mit Lack vor der Witterung geschützt. "Gut, dass wir richtig begabte Handwerker unter unseren Schülern haben", freute sich Lehrerin Christina Pfeiffer. Diesen hat die Arbeit in der Schul-Werkstatt nach eigener Aussage viel Spaß gemacht. Der eine konnte sich beim Schleifen und Streichen beweisen, einem anderen gefiel es "im Wald unterwegs zu sein".

Gemeinsam mit Erwin Winterbauer, Forstrevierleiter im Technischen Rathaus, montierten Lehrerin und Schüler die Schilder alle 500 Meter entlang des Weges. "Die Schilder haben die Rundum-Erneuerung des Trimm-Waldes komplett gemacht", sagte Winterbauer zufrieden. Die Resonanz der Nutzerinnen und Nutzer kam prompt. "Viele haben die neuen Schilder gelobt", berichtete Pfeiffer, die selbst in der Waldstadt wohnt. Doch bei dem Projekt ging es ihr und den Schülern nicht nur um ein handwerklich gutes Ergebnis. "Es war für uns eine willkommene Gelegenheit, uns in die städtische Gemeinschaft einzubringen, einen Beitrag für alle zu leisten." Auch dieses Ziel haben Schüler und Lehrerin erreicht.