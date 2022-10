Erstaunlich gut! Alle Konzerte haben stattgefunden, die Termine konnten teils verlegt, teils auch von anderen Ensembles übernommen werden. Es ist erfreulich, dass wir in dieser Zeit praktisch keinen Mitgliederschwund zu verzeichnen hatten, auch im freien Verkauf an der Abendkasse waren kaum Einbußen zu verzeichnen. Einige unserer Mitglieder haben vielleicht das eine oder andere Konzert ausgelassen, sind uns aber trotzdem treu geblieben. Vielen Dank an dieser Stelle dafür!

Mosbach. Keine Frage – Christof Roos ist ein bekannter Kopf im Kulturleben der Stadt, auf mehreren Ebenen. Mit bewundernswerter Initiative und vielen guten Ideen sorgt er unermüdlich für hochwertige Musikveranstaltungen wie die "Klassischen Konzerte", für deren Programmplanung er als Vorsitzender des Vereins Konzertgemeinde verantwortlich zeichnet. Mit hochkarätigen Künstlern bringt er alljährlich in diesen vier Konzerten jeweils einen Ausschnitt der großen internationalen Musikwelt nach Mosbach. Kurz vor dem Auftaktkonzert zur neuen Saison am 25. Oktober berichtete er im Interview mit der RNZ, was die Besucher bei den kommenden Konzerten erwartet und worauf man sich jetzt schon freuen darf.

Von Pia Geimer

Herr Roos, wie ist denn die Konzertgemeinde durch die Pandemie gekommen?

Erstaunlich gut! Alle Konzerte haben stattgefunden, die Termine konnten teils verlegt, teils auch von anderen Ensembles übernommen werden. Es ist erfreulich, dass wir in dieser Zeit praktisch keinen Mitgliederschwund zu verzeichnen hatten, auch im freien Verkauf an der Abendkasse waren kaum Einbußen zu verzeichnen. Einige unserer Mitglieder haben vielleicht das eine oder andere Konzert ausgelassen, sind uns aber trotzdem treu geblieben. Vielen Dank an dieser Stelle dafür!

Wie werden denn die Konzerte generell finanziert?

Den Löwenanteil tragen tatsächlich unsere etwa 340 Mitglieder mit ihrem Jahresbeitrag, für den man dann jeweils aber auch in alle vier Konzerte gehen kann. Dazu kommen einige wenige Sponsoren, darunter die Sparkasse Neckartal-Odenwald. Die Stadt ist lediglich mit der normalen Vereinsförderung dabei.

Bei den Klassischen Konzerten sind ausnahmslos Künstler von internationaler Qualität zu hören. Wie schaffen Sie es, die nach Mosbach zu holen?

Wir beobachten jedes Jahr den ARD-Musikwettbewerb und engagieren dann vom Fleck weg Preisträgerinnen und Preisträger, die ja immer ganz hervorragend sind. Zum Zweiten gibt es die "Konzertförderung des Deutschen Musikrats", wo sich ebenfalls sehr gute Leute bewerben, die am Beginn einer vielversprechenden Karriere stehen. Diese Konzerte werden ein Jahr lang finanziell gefördert, dadurch sind sie für uns erschwinglich. Im Übrigen beobachten wir ständig das Konzertleben, den CD-Markt und Rundfunksendungen und setzen uns regelmäßig zusammen, um Ideen auszutauschen.

Neben den drei Kammermusik-Konzerten mit solistischen Ensembles gibt es jedes Jahr auch ein größeres Event, ein Sinfoniekonzert ...

Hier arbeiten wir mit einer Agentur zusammen, die sehr gute osteuropäische Orchester nach Deutschland bringt. So haben wir z. B. schon Orchester aus Bratislava und aus Lwiw dagehabt – letzteres gerade drei Monate vor dem Überfall auf die Ukraine. Alternierend haben wir in den letzten Jahren auch das Landesjugendorchester Baden-Württemberg engagiert. Hier spielt die Crème der musikalischen Jugend des Landes, nicht nur mit jugendlicher Begeisterung, sondern auch auf professionellem Niveau.

Welche Konzerte sind für die kommende Saison geplant?

Wir eröffnen am Dienstag, 25. Oktober, die Saison mit dem französischen Duo "Les Inattendus", das auf Gambe und Akkordeon italienische Barockmusik, u. a. Teile aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten" spielen wird. Dann folgt im November ein Klavierquartett, also Klavier und drei Streichinstrumente, mit Mozart, Brahms und Emilie Mayer, einer wiederentdeckten Romantikerin. Im März gibt es einen Abend mit Fagott und Klavier mit einem jungen und vielfach preisgekrönten Fagottisten und schließlich – am Ende der Saison – kommt das Landesjugendorchester und bringt zwei farbenprächtige Werke zum Thema "Meer" von Benjamin Britten und Claude Debussy mit. Wenn irgend möglich, wollen wir in diesem Jahr auch die kurzweiligen Konzerteinführungen bzw. Künstlergespräche in Kleinen Saal um 19.15 Uhr wieder aufnehmen. Alle Termine und Informationen, auch zur Mitgliedschaft bei der Konzertgemeinde kann man in unserem Konzert-Flyer oder auf der Homepage www.konzertgemeinde-mosbach.de finden.

Und was würden Sie Besuchern mit auf den Weg geben, die vielleicht noch nie in einem klassischen Konzert waren?

Hier möchte ich den lettischen Dirigenten Andris Nelsons zitieren: "Wer klassischer Musik offen begegnet, wird um etwas reicher, das ihm nie wieder genommen werden kann."

Info: Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der RNZ, der Tourist Info und über Reservix.