Mosbach. (stm) Am Sonntag, 11. September, 18.30 Uhr, findet das große Finale des Mosbacher Sommers statt. "Trumpets coming back – with Ella!" machen im Großen Elzpark den Abschluss der diesjährigen Kulturreihe. Klangkräftig unterstützt werden die Solisten Ingolf Burkhardt mit Ella sowie Martin Reuthner von der neuformierten Ralph-Schweizer-Big-Band. Die Aktiven prophezeien einen stilvollen Ausklang des Kultursommers.

Bereits im Jahre 2018 feierte das Mosbacher Jazz-Publikum unter dem Titel "Trumpets Coming Home" die Trompeter-Frontlinie aus Ingolf Burkhardt und Martin Reuthner. In diesem Jahr verspricht Burkhardts Tochter Ella Gänsehautmomente, wenn Vater und Tochter gemeinsam auf der Bühne ihren musikalischen Zauber walten lassen. Mit Titeln wie "Fragile" von Sting, einer schwedischen Version von Nat Coles "Walking my baby back home" und Carol Kings "Natural Woman", will die Jazzsängerin die Gäste in ihren Bann ziehen.

Instrumental geht die musikalische Reise von Big-Band-Klassikern eines Court Basie und Woody Herman über groovige "High Heel Sneakers" und Burkhardts Klassiker "Desjazzdo" bis hin zur druckvollen "Brass Machine".

Der in Unterschefflenz aufgewachsene Ingolf Burkhardt sammelte bereits als Neunjähriger seine ersten musikalischen Erfahrungen in der heimischen Blaskapelle. Vier Jahre später tauchte er in eine vollkommen neue Welt ein, als er durch seinen Musiklehrer den Blues entdeckte. Von 1985 bis 1989 feilte er an der Hochschule für Musik Köln an seinen Fähigkeiten. Seit 1990 ist Burkhardt festes und unverzichtbares Mitglied der NDR-Bigband. Mit seinen Bands "Jazul" und vor allem mit dem "Jazul Duo" vermischt er Jazz mit Soul und Pop. Ella Burkhardt ist zwar erst 20 Jahre alt, versprüht aber Stil und Stimme der 1960er- und 70er-Jahre. Sie studiert Jazzgesang am Konservatorium in Maastricht und arbeitet weiterhin an ihrer Musik.

Martin Reuthner stammt ebenfalls aus Unterschefflenz. 1981 erhielt er den ersten Unterricht auf dem Flügelhorn bei Ingolf Burkhardt. Ausgebildet wurde er vom Blasmusikverein über Schul- und regionale Bigbands, im Jugendjazzorchester Baden-Württemberg, an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl und schließlich an der Musikhochschule Köln.

Ralph Schweizer, studierter Klarinettist, unterrichtet seit mehr als 40 Jahren Klarinette, Saxofon und Musiktheorie. Nach dem legendären Abschiedskonzert der Ralph-Schweizer-Big-Band im Rahmen des Mosbacher Sommers 2009 setzt er nun auf zwei Drittel der Musiker aus der damaligen Zeit und verspricht so einige Überraschungen.

Info: Karten gibt es bei der Tourist Info und am Ticketschalter der RNZ.