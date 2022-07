Neckarelz/Walldürn/Mudau. (RNZ) Er war eine große Persönlichkeit, die ein beachtliches Lebenswerk hinterlässt. Am vergangenen Freitag verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit Heinrich Gramling im Alter von 84 Jahren. Nicht nur in der Familie, sondern auch unter den Mitarbeitern seiner Autohäuser in Neckarelz, Walldürn und Mudau sowie bei Weggefährten und Kunden ist die Trauer groß.

Tatkraft, Geradlinigkeit und Fleiß zeichneten Gramling aus, haben ihn zum erfolgreichen Geschäftsmann und zum Vorbild werden lassen. Er führte das 1908 vom Großvater gegründete Unternehmen zu seiner heutigen Blüte, ließ sich auch von Rückschlägen wie dem verheerenden Brand im Betrieb in Neckarelz (1993) nicht erschüttern.

Seit mehr als 80 Jahren steht Gramling im Neckar-Odenwald-Kreis unter einem guten Stern und für die Marke Mercedes-Benz. Unter der Führung des Verstorbenen durchliefen rund 900 junge Menschen eine Ausbildung beim Autohaus Gramling. Sie lernten den bis zuletzt im Betrieb involvierten Heinrich Gramling als durchaus fordernden, aber auch großherzigen Chef kennen und schätzen. Stets hatte der erfolgreiche Unternehmer auch die im Blick, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen – regelmäßig unterstützte er großzügig soziale Einrichtungen aus der Region mit Spenden, ohne große Worte darüber zu verlieren.

Die Geschäftsführung der drei Autohäuser hatte Heinrich Gramling inzwischen seinem Sohn Felix übertragen, nicht ohne mit seinem wertvollen Rat und seinem großen Erfahrungsschatz der Nachfolgegeneration weiter zur Seite zu stehen. Die Trauerfeier findet am kommenden Freitag um 15 Uhr im Autohaus Gramling in Neckarelz statt, die Urnenbeisetzung später im engsten Familienkreis. In der Region wird man Heinrich Gramling ein ehrendes Andenken bewahren.