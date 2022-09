Von Peter Lahr

Mosbach. Auch wenn die beiden Schwergewichte Markus Rühl und Heiko Kallbach ihre aktive Bodybuilder-Profizeit schon seit einigen Jahren beendet haben. Als Promoter, Coach und Influencer sind sie bis heute in der "Fitnessszene" aktiv und dank digitaler Kanäle auch weit darüber hinaus bekannt. Sie haben Tausende von "Followern" und am Samstag nutzten gut 200 Mosbacher Fans die Möglichkeit, die beiden "Old-School-Vertreter" live zu erleben. "Wir sind ausverkauft und begeistert", zeigte sich Gastgeber Phil Ehrmann vom "Smile Fit" begeistert über die große Resonanz.

Zu Beginn des Seminars plauderten Markus Rühl und Heiko Kallbach locker vom Hocker bzw. Sofa. Nicht nur Erinnerungen an ihre aktive Profi-Zeit und das aufopferungsvolle Training thematisierten die beiden "Muskelmonster". An Comedy gemahnende Sprüche sorgten immer wieder für heitere Mienen bei den überwiegend männlichen Zuhörern. Nur dem Unterbau aus Europaletten traute Rühl nicht ganz. Kaum verwunderlich. Der 1972 in Darmstadt Geborene und von der Fachpresse als "The German Beast" Bezeichnete, brachte einst bis zu 130 Kilo Wettkampfgewicht auf die Waage. In derselben Gewichtsklasse bewegt(-e) sich auch der 1967 in Cottbus geborene Heiko Kallbach, bekannt auch als "The Berlin Wall". Allerdings hatte Kallbach deutlich weniger internationale Erfolge als Rühl, der acht Mal bei "Mr. Olympia" antrat und 2004 mit dem 5. Platz seine beste Nominierung erreichte. Am Samstag scherzte Kallbach rückblickend: "Ich war zu hässlich."

Die "Bälle" warfen sich die beiden Stargäste in bester Waldorf-und-Statler-Manier zu. Die Vergangenheit wurde dabei nicht selten glorifiziert: "Wir waren harte Arbeiter. Über 20 Jahre Leben wie ein Hund. Sechs Mal die Woche ins Studio. Mein einziger sozialer Kontakt war mein Wellensittich", beschrieb Rühl seine Trainingsjahre. Kallbach sah in der heutigen Szene "viel Quark und Müll dabei". Dabei sei der Sport von der Sache her nicht kompliziert: "Man muss hart sein, dann läuft der Laden."

"Um Bodybuilding zu machen, muss man ein sehr spezieller Mensch sein", ergänzte Rühl. Er habe einen Kampf geführt gegen sich selbst – und gegen die Konkurrenz aus den USA. "Ich hab’ keine Zeit für den Scheiß, ich trainier’ die Beine", habe er auf ...