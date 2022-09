Mosbach. (stk) Vielen Menschen fällt es schwer, ihre Anliegen bei einer Behörde vorzubringen. Sie verstehen amtliche Schreiben nicht, brauchen Anleitung beim Ausfüllen von Formularen oder haben Angst vor dem Kontakt mit den Ämtern. Das betrifft nicht nur Menschen, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Um sie bei Behördengängen zu unterstützen, erhält die Stadt Mosbach nun selbst Unterstützung: in Form einer Förderung über 84.100 Euro vom Land Baden-Württemberg für das Projekt "Behördenlotsinnen und -lotsen".

"Integration findet ganz wesentlich vor Ort in den Stadt- und Landkreisen, Städten und Gemeinden statt", ist das baden-württembergische Sozialministerium überzeugt. Deshalb waren sie aufgerufen, sich mit Projekten um Förderungen zu bewerben. 31 Projekte werden gefördert, wie das Ministerium in einer Pressemitteilung bekannt gab. Neben der Gründung eines Integrationsrats oder auch ganzheitlicher Familienberatung sollen vielerorts ehrenamtliche Behördenlotsen ausgebildet werden – wie auch in Mosbach.

"Durch ein Matching mit ehrenamtlichen Lotsinnen und Lotsen sollen Personen, die Schwierigkeiten mit der deutschen (Behörden-)Sprache haben, Unterstützung beim Umgang mit Formularen und Anträgen erhalten. Außerdem soll ihnen mit Hilfe der Behördenlotsen das Verständnis von behördlichen Schreiben und Vorgängen nähergebracht werden", erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung Mosbach auf Nachfrage. "Die Idee ist, dass Personen, die Unterstützung brauchen oder Behörden, die Schwierigkeiten bei einem Kunden feststellen, sich bei uns melden und dann mit den Lotsen zusammengebracht werden, die ihnen helfen können, Formulare auszufüllen und Schreiben zu verstehen. Das ist dann sozusagen das Matching."

Hierfür werde den Ehrenamtlichen im Rahmen einer mehrteiligen Schulung das notwendige Handwerkszeug vermittelt, das sie brauchen, um den Hilfesuchenden Unterstützung bieten zu können. "Ziel ist, dass die Personen in die Lage versetzt werden, selbstständig mit Behörden zu agieren", so die Stadtsprecherin. Das Programm soll ab dem Frühjahr 2023 umgesetzt werden.

"Durch die Corona-Pandemie ist das Thema Integration in der öffentlichen Wahrnehmung leider etwas aus dem Blick geraten", sagte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha bei der Verkündung der Förderungen. Bei der Förderentscheidung wurde das Ministerium von einem unabhängigen Expertengremium beraten. Mit Unterstützung des Gremiums sei es möglich gewesen, aus den zahlreichen eingegangenen Anträgen 31 erfolgversprechende Integrationsprojekte auszuwählen.

Das Ziel des Behördenlotsen steht schon vor dem Projektstart fest: Dass Menschen, denen Behördengänge nicht leicht fallen, mehr Sicherheit mit den Behörden gewinnen. So können die Behördenlotsen zu Türöffnern werden.