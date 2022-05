Der Sommer startet gratis

Mosbach. (schat/stm) Noch knapp zwei Monate, dann kommt er zurück – der Mosbacher Sommer. Nach zwei Jahren voller Einschränkungen soll die beliebte Veranstaltungsreihe in dieser Saison wieder "richtig" zelebriert werden. Das Programm steht, die Organisatorinnen aus dem Kulturamt der Stadt haben ihre Hausaufgaben gemacht. Nachdem man vergangene Woche den Sommer-Fahrplan ausgegeben hat, kann man nun noch eine gute Nachricht nachliefern: Der Start in den Sommer ist nämlich mit keinerlei Kosten verbunden.

Eröffnet wird der Mosbacher Sommer des Jahrgangs 2022 am 16. Juli mit einem Live-Konzert unter freiem Himmel, den stimmigen Rahmen liefert das Fachwerkensemble rund um den Marktplatz. Dank Unterstützung der BGV Badische Versicherungen, die seit diesem Jahr zu den Sponsoren des Mosbacher Sommers zählen, kann man dieses Auftakt-Konzert mit der Band "FatCat" nun als erste Gratisveranstaltung der Sommersaison präsentieren. Als weitere eintrittsfreie Veranstaltung lockt Ende August das Lichterfest (mitsamt Feierlichkeiten zu 25 Jahre Landesgartenschau) in den Stadtgarten.

"BGV beteiligt sich zusätzlich zum geplanten Sponsoring noch einmal gesondert am Eröffnungskonzert mit der Band FatCat", teilt das Kulturamt erfreut mit. "Großartige Musik und ein unvergleichliches Ambiente erwarten die musikbegeisterten Besucherinnen und Besucher", ist man sich auf Organisatorenseite sicher. Eine stattliche Kulisse sollte dank der neuen Voraussetzung beim Comeback des Mosbacher Sommers Mitte Juli nun ebenso als gesichert angenommen werden können.

Alle Veranstaltungen der Reihe, die mit "Jazz im Park" am 11. September ihren Abschluss findet, sind dem Programmheft zu entnehmen, das unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung und in den Fachgeschäften ausliegt.

Info: Ausführliche Informationen zum Mosbacher Sommer 2022 gibt es auch unter www.mosbach.de.