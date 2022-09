Von Stephanie Kern

Mosbach. Was Kurt Hupp sammelt, sieht man nicht auf den ersten Blick. Im Esszimmer seines Hauses in Mosbach hängen Schwarzwalduhren, überall stehen Odenwald-Schränke. In denen bewahrt der 77-Jährige auch seinen wahren Schatz auf: die Briefmarkensammlung.

Auch Hermann Pesch (73) ist leidenschaftlicher Briefmarkensammler, beide sind im