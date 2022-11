Mosbach. (pge) Die vergangenen Jahre waren nicht leicht für die Volkshochschule Mosbach: Viele Herausforderungen und auch die wirtschaftlichen Sorgen durch die Pandemie gilt es für Leiterin Dr. Katrin Sawatzki und ihr Team zu stemmen – obwohl die VHS Mosbach im Krisenjahr 2021 im landesweiten Vergleich der Volkshochschulen noch gut abgeschnitten hat.

Aber die Lockdowns haben doch Spuren hinterlassen und wirken sich immer noch aus. Mit dem Ausscheiden von Michael Jann aus dem Amt des Oberbürgermeisters endete nach 16 Jahren auch dessen Ära im Vorstand der VHS Mosbach. Auf der Mitgliederversammlung wurde nun der neue OB Julian Stipp von den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden zum Vorsitzenden gewählt. "Er übernimmt diesen Posten in einer schwierigen Phase", schreibt die VHS in einer Pressemitteilung. Denn die finanzielle Lage, in die die Bildungseinrichtung durch Corona unverschuldet geraten sei, soll durch eine Sonderumlage der Gemeinden abgefedert werden. Dass die jetzt auf den Weg gebracht werden kann, dafür legte der neue Vorsitzende seine gewichtige Stimme in die Waagschale.

Für ihn sei die VHS ein wesentlicher Bestandteil der Bildungsarchitektur in der Region, sagte Stipp. Die Mitgliedsgemeinden zeigten mit ihrer Bereitschaft, diese Corona-Sonderumlage zu leisten, dass ihnen die VHS als örtliche Bildungseinrichtung sehr wichtig sei. Dies sei ein starkes Signal der interkommunalen Zusammenarbeit und ein klares Bekenntnis, dass die Wissensvermittlung auf allen Ebenen eine große Rolle spielt.

Der Zustrom von Geflüchteten ohne deutsche Sprachkenntnisse seit 2015 stellte die Kommunen, aber auch die VHS Mosbach vor nie gekannte Herausforderungen. Innerhalb kürzester Zeit mussten damals neue Räume und Lehrkräfte gefunden werden, um Integrations- und Berufssprachkurse auf die Beine zu stellen. Aktuell sind es vor allem die Erstorientierungskurse für Geflüchtete aus der Ukraine, die eingerichtet werden. Das größte Problem für die VHS sind dabei die fehlenden Dozenten: Es fehlen Kursleitende, um die zunehmende Nachfrage nach Deutschkursen abzudecken. Marco Eckl, zweiter Vorsitzender, appellierte an die Mitgliedsgemeinden, für neue Dozenten zu werben und die notwendig gewordene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge frühzeitig in ihre Haushaltspläne einzurechnen.

Mit Nachdruck haben Leitung und Team der VHS daran gearbeitet, Einsparungen bei den Betriebsausgaben vorzunehmen und auch die Renovierungskosten in der neuen Etage der Geschäftsstelle auf ein Minimum zu beschränken. Online- und ...