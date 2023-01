> Für die kleinen Zuschauer ab vier Jahren bietet die Mediathek wieder zwei Figurentheaterstücke an. Das Blinklichter Theater aus St. Leon-Rot ist immer wieder ein gern gesehener Gast in Mosbach. Am 23. Januar um 16 Uhr gastiert Wolfgang Messner mit dem Stück "Ich bin wie ich bin". Das Stück ist ein Plädoyer für die Einzigartigkeit eines Jeden.

Mit einem Filmclub der besonderen Art wird das Erwachsenenprogramm am 4. April beschlossen. Gezeigt wird der Dokumentarfilm "The White Diamond" von Regie-Legende Werner Herzog über die Erforschung der tropischen Baumwipfel mit einem Heißluftballon. Das Besondere dabei ist, dass die Produzentin Annette Scheurich und der Kameramann Klaus Scheurich in die Mediathek kommen und von den Dreharbeiten im Dschungel von Guyana berichten werden.

Am Donnerstag, 9. März, kommt Christopher Tauber erneut in die Mediathek. Mit seiner multimedialen Lesung der Graphic Novels um die "drei ???" hat er schon im vergangenen Frühjahr begeistert. Diesmal präsentiert er seinen Comicroman "Die drei ??? – Das Ritual der Schlangen". Die Veranstaltung ist optimal für Familien, weil Eltern und Kinder gemeinsam Spaß haben werden.

> Das Programm für die Erwachsenen startet am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr. Dann läuft im Filmclub der Dokumentarfilm "Vandana Shiva – Ein Leben für die Erde". Die indische Physikerin setzt sich seit Jahrzehnten für eine Wende hin zur ökologischen Landwirtschaft ein und ist dafür mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Weiter geht es mit Bärbel Oftring und ihrem Vortrag zum naturnahen Gärtnern am 8. Februar um 19 Uhr. Unter dem Titel "Jede Blüte zählt – Tierparadiese auf dem Balkon und im Garten schaffen" gibt die Biologin viele Tipps, um mit einfachen Mitteln den Garten nachhaltig zu gestalten.

Mosbach. (stm) Das neue Veranstaltungsprogramm der Mediathek Mosbach für die Monate Januar bis Mai ist erschienen. Mit Figurentheater, Lesungen, Filmen und Vorträgen spiegeln die Veranstaltungen das vielfältige Medienangebot der Einrichtung wider.

Am 27. März um 16 Uhr kommt das marotte Figurentheater aus Karlsruhe. Im Gepäck hat es das Stück um die beliebte Figur des Grüffelo aus den Bilderbüchern von Axel Scheffler. Auch dieses Stück ist ab vier Jahren.

Drei Autorinnen und Autoren werden an Vormittagen für Schulklassen in der Mediathek lesen. Am 27. Februar liest Nina Müller aus ihren Kuschelflosse-Büchern um 9 und um 11 Uhr für Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen. Am 8. März um 10 Uhr stellt Christopher Tauber seine Graphic Novel "Das Ritual der Schlangen" für Schüler der 5. und 6. Klassen vor. Am 24. Mai um 9 und um 11 Uhr liest Uticha Marmon aus ihrem Buch "Als wir Adler wurden" für 4. und 5. Klassen. Lehrkräfte können sich für diese Lesungen mit ihren Klassen in der Mediathek anmelden.

Das Veranstaltungsprogramm liegt in der Mediathek und in ausgewählten Geschäften der Mosbacher Innenstadt aus. Online ist es auf der Website der Mediathek abrufbar. Karten gibt es im Vorverkauf in der Mediathek. Die Mediathek ist "zwischen den Jahren" geschlossen. Ab Dienstag, 3. Januar, ist wieder regulär geöffnet.