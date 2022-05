Circus Rudolf Renz gastiert in Neckarelz

Die zierliche, junge Frau muss es wissen. Sie steht selbst des Öfteren ihren Mann und schaffte erst kürzlich den Lastwagen-Führerschein. "Das sind ja keine Maschinen, die auf Knopfdruck angehen. Wir leben 24 Stunden mit unseren Tieren, die gehören zur Familie", kommt Rocky auf das sensible Zirkusthema zurück. Während die Pferde, Lamas und Kamele entspannt mampfen, bauen die Helfer das Zirkuszelt auf. Noch braucht es etwas Fantasie, sich vorzustellen, dass hier ab Donnerstagabend ein Traumpalastzelt für vier Tage stehen wird.

Die Familiengeschichte geht 180 Jahre zurück. 1842 eröffnete Ernst Jakob Renz in Berlin den Circus Olympic – mit festen Häusern in sechs europäischen Großstädten. "Meine Vorfahren haben das Zirkuszelt erfunden", erklärt Rocky Renz. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann die Ära der Wanderzirkusse. Rund 350 gebe es derzeit in Deutschland, schätzt der Kenner. Generell sei der Zirkus "ein Fass ohne Boden". Bei 100.000 Kilometern Fahrleistung im Jahr ist der Fuhrpark im Dauerstresstest.

Die RNZ verlost unter allen Anrufern, die sich am heutigen Donnerstag zwischen 11.30 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 06261/9322-7168 melden, zehnmal zwei Freikarten für das Neckarelzer Gastspiel des Circus’ Renz.

"Ich bin da reingeboren", erklärt Rocky Renz, weshalb das "Nomadenleben" einfach sein Ding ist. Aufgewachsen ist der 38-Jährige im Circus Barnum, den seine Eltern leiteten. Mit fünf Jahren hatte er seinen ersten Auftritt als Clown Charly, doch bis heute sind die Pferde sein Element. Sechs Araberhengste will er in Neckarelz präsentieren.

Neckarelz. (lah) Nach zwei Jahren des Stillstands heißt es ab dem heutigen Donnerstagabend in Neckarelz endlich wieder "Manege frei!": Der Circus Renz ist zu Gast auf dem Messplatz . Spürbar erleichtert darüber, dass es wieder weitergeht, zeigte sich am Dienstagabend Zirkusdirektor Rudolf "Rocky" Renz.

Darüber hinaus sorgt das Wetter dafür, dass auch das 400 Besucher fassende Zelt immer wieder erneuert werden muss. Versorgt und beschäftigt werden müssen die Tiere zudem das ganze Jahr über. "Die müssen mental ausgelastet sein", beschreibt der Tiertrainer seine Beziehung zu den Araberhengsten. Und fügt hinzu: "Männliche Tiere sind leichter zu dressieren." "Weibliche sind manchmal bockiger", ergänzt Jaqueline Traber lachend.

Kaum war Corona überstanden, sorgte der Ukraine-Krieg für weitere Turbulenzen. Denn einige bereits gebuchte Artisten konnten über Nacht ihr Land nicht mehr verlassen. Da musste man schnell Ersatz finden. Und so wird auch das aktuelle Renz-Programm die klassische Trias aus Clowns, Artisten und Tierattraktionen enthalten. Die Musik kommt mittlerweile allerdings "vom Stick". Doch der Duft von Popcorn, Sägemehl und Zirkus, den gibt es nur "live".

Info: Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag und Freitag jeweils um 17 Uhr, am Samstag um 15 und 18 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 45 Minuten vor der Vorstellung vor Ort.