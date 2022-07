Mosbach. (schat/stm) Die Bedeutung von und die Nachfrage nach Schulsozialarbeit ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Diese Entwicklung macht auch vor eher behüteten Regionen wie dem ländlichen Raum nicht Halt. An den Schulen im Stadtgebiet von Mosbach soll daher das Engagement in diesem Bereich verstärkt werden. Ausgehend vom Bericht in der Sitzung des Ausschusses Bildung, Kultur, Sport und Tourismus (BKST) vom Oktober 2021, entwickelte die Stadtverwaltung eine Strategie, bis zum Beginn des Rechtsanspruchs auf Ganztagsangebote im Grundschulbereich (2025/26) die Jugendsozialarbeit schrittweise ab 2023 auf den Primarbereich auszudehnen.

Vor dem Hintergrund eines im November 2021 aufgelegten Bundesförderprogramms "Aufholen nach Corona" für die Schuljahre 2021/22 und 2022/23 und unterstützt durch einen Antrag der Fraktion "Grüne" wurde bereits für das Jahr 2022 eine zusätzliche Personalstelle im Haushaltsplan berücksichtigt, entsprechende Förderanträge wurden gestellt und bewilligt.

Während durch Stellenaufstockung eine geringe Ausweitung der Jugendsozialarbeit auf die Clemens-Brentano- und die Lohrtal-Grundschule bereits ab Januar 2022 möglich war, gelang es trotz schneller Ausschreibung und aussichtsreicher Bewerbungen nicht, die zusätzliche Schulsozialarbeiterstelle (für die GS Diedesheim und Waldstadt) im laufenden Jahr zu besetzen. "Die Verwaltung ist bestrebt, die Ausbaustrategie der Jugendsozialarbeit an den Grundschulen weiter zu verfolgen und zeitnah weitere Versuche der adäquaten Stellenbesetzung zu unternehmen", teilte Oberbürgermeister Michael Jann dieser Tage im BKST-Ausschuss mit.